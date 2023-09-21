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芝加哥捷運、公車犯罪率 大幅下降35％

特派員黃惠玲／芝加哥報導
為改善捷運、公車的乘客安全，CTA增加警力之餘，並與警犬隊合作巡邏捷運月台、列車。(特派員黃惠玲／攝影)
為改善捷運、公車的乘客安全，CTA增加警力之餘，並與警犬隊合作巡邏捷運月台、列車。(特派員黃惠玲／攝影)

在犯罪案件頻發的大環境下，芝加哥警局最近公佈的統計數據顯示了難得的好消息，那就是有交通工具、車站有關的犯罪大幅減少。以8月份為例，今年的交通相關犯罪率比去年同期下降了35％。

芝加哥運輸局(CTA)總裁卡特(Dorval R. Carter Jr.)表示，「整個夏天我們所看到的犯罪率下降趨勢一直持續，而此時乘客量已達到疫情開始以來的最高水平」，他希望這份數據能夠幫助乘客與員工,

更加確信「芝加哥的捷運、公車，每天都在變得更加安全」。

從新冠肺炎病毒疫情爆發以來，芝加哥地區的公共交通工具乘客減少，但犯罪率卻持續上升，去年8月份時，芝市謀殺與槍擊案件整體呈現下降趨勢，但劫車與捷運系統犯罪案件卻持續增長，且比前年同期還更多。

負責整個 CTA 系統執法的芝加哥警察局 (CPD) 上週發布的統計數據顯示，8月份犯罪率全面下降，其中今年迄今的總體交通犯罪下降了 12%，與2022 年8月相比則減少高達35%；交通暴力犯罪方面，今年迄今下降了 16%，與去年8月份相比則減少了13%。

CPD公共交通科指揮官伯德 (Joe Bird)表示，「我們的警員在整個交通系統區域工作，以強化保護乘客與工作人員安全。」

CTA與CPD 密切合作，阻止CTA 範圍內或附近的犯罪，並在犯罪發生時協助調查。 CTA 通過其3萬3000多個安全監視攝影機組成廣泛網絡，全天候監看狀況並彈性調整人力。

運輸局還通過聘雇保全和警犬K-9，來加強巡邏工作，重點解決乘客行為和逃票等問題，防範其他潛在的非法活動。

芝加哥 疫情 捷運

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