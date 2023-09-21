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庫克郡警長：盜車與暴力犯罪仍比疫前高

特派員黃惠玲／芝加哥報導
庫克郡警長達特表示，現在幾乎只要攔截車輛，就會在車內找到槍枝。(庫克郡警長辦公室提供)
庫克郡警長達特表示，現在幾乎只要攔截車輛，就會在車內找到槍枝。(庫克郡警長辦公室提供)

芝加哥市犯罪率居高不下，庫克郡的治安也好不到哪裡。庫克郡警長(Sherriff)達特(Tom Dart)表示，該郡的汽車竊盜以及暴力犯罪率，仍比疫情前還高，而是否有措施可以有效解決目前情形，達特坦言問題很複雜，很難清楚界定哪些方法可行。

達特說，過去幾年來，如果要以整體來評估，暴力犯罪的情況是有所改善，因為犯罪的類別很多，例如包括芝加哥市在內的全美槍擊案件，都出現了下降，但跟2019年相比，情況仍然很差。

伊利諾州最高法院上個月維持了伊州議會與州長通過的「某些辦自動槍枝的禁令」，然而達特說，雖然有了法令禁止，但事實上坊間槍枝比任何時候都更加普遍。

「槍枝的瘋狂供應令人難以置信」，達特說，從他擔任檢察官到現在，從來沒有看過這種現象，「以前執法人員攔截車輛時，很少會發現車內有槍枝，但現在的情況可以說是發生了翻天覆地的變化」，他表示，現在在攔下車子裡很少找不到槍枝。

過去幾年，庫克郡的劫車案件也有所增加，達特說，2023年劫車案已經放緩，但只要查一下過去幾年的劫車數量，就會了解劫車數量減少遲早會到來，不過，如果把紐約、洛杉磯、華府、費城地區的劫車案件總數相比，「你會發現我們去年發生的搶劫車案，比這些地方加起來都還多」。

根據芝加哥警方統計，與去年同期相比，今年以來，偷車案件上升了94％，入室盜竊增加了29％，搶劫案增加了24％，槍擊案則減少了12％。

庫克 芝加哥 暴力犯罪

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