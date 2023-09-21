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芝加哥搶案創6年新高 11區比去年激增6成

特派員黃惠玲／芝加哥報導
11區犯罪數據比較表。(製表：特派員黃惠玲、數據來源：市府減少暴力儀表版)
11區犯罪數據比較表。(製表：特派員黃惠玲、數據來源：市府減少暴力儀表版)

一項數據指出，與去年同期相比，芝加哥市向警方舉報的搶劫受害率上升了43％，其中城西與西北區發生的搶劫案件數量明顯較多，而今年的搶案數量也達到芝市過去六年來的新高紀錄。華人聚居的11區各項犯罪也以搶劫案件居冠，今年到9月10日間的搶劫案達104宗，比去年同期的65件增長了六成。

WBEZ電台根據市府「減少暴力儀表版」(Violence Reduction Dashboard)的數據分析，搶劫案的激增，是芝加哥爆發新冠疫情以來仍然很難解決的部分。芝市槍擊案、謀殺案與劫車案雖然有所下降，但搶劫與竊盜案卻不斷飆升。

芝加哥羅耀拉大學(Loyola University)的刑事司法教授盧里吉奧(Arthur Lurigio)說，城西與西北區的暴力犯罪激增明顯，而這些精心策劃的搶劫案，通常目標是小企業，例如酒類商店、修車廠，這些商店往往手頭上有大量現金。盧里吉奧說，西區暴力犯罪大幅增加並非新鮮事，「現在不同的是，這些犯罪不是隨機的作案，而是有目的、有計畫的搶劫」。

他還提到，目前搶劫案還出現從典型的高犯罪街區，轉移到其他原本沒有那麼多持槍搶劫，但更有利可圖的街區。

報告顯示，全市25個警分局中，轄區包括貝爾蒙特(Belmont)、克拉金(Cragin)、赫爾莫薩(Hermosa)的第25警分局，搶劫案增加情形最為嚴重，自去年以來，該區的搶劫報案數量飆增了將近兩倍。

數據還顯示，轄區包括西區、西環區的第12警分局，搶劫報案數量比去年同期增加了121%，而今年至今，這一區的搶劫案件高居全市第一高。

轄區包括羅根廣場(Logan Square)、巴克鎮(Bucktown)、威克公園(Wicker Park)的第14警分局，今年到9月9日為止，該警分局的搶劫案數量，從去年同期的245宗猛增到438起。

根據警方指出，羅根廣場在8月的一個周末，至少發生19起搶劫案，其中有多起按鍵為同一夥人所為。

市府數據顯示，今年的搶劫受害率仍比2000年到2013年期間低，但搶劫投訴量卻創下六年新高。

盧里吉奧說，一般而言如果經濟不景氣，各種以牟利為目的的犯罪就會增加，持槍搶劫就是其中之一。

芝加哥 暴力犯罪 疫情

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