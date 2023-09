華裔女孩奇幻處女作 孫映溪新書受讚譽

孫映溪(中)與父母孫彥釗(右)、滿素潔(左)。(滿素潔提供)

從小熱愛閱讀的孫映溪(Miranda Sun),六歲時就開始寫作,她讀了很多的書,卻很少看到與自己相似背景的華裔 人物,「我希望填補這個重要的空白」,於是她在自己的首部長篇小說「If I have to be haunted」中,醞釀創造了可以通靈的華裔女孩,並她融合中西文化的身上,展開一段跨越生死的奇幻浪漫故事。

這本小說獲得五大出版商爭相競標,最終由世界第二大出版商HARPER COLLINS以六位數的價格獲得出版權,預計26日出版的「If I have to be haunted」,取得20多位作家予以高度評價,其中包括2020年曾獲「紐約時報」暢銷書排行榜冠軍的Chloe Gong,她稱孫映溪的新作「刻畫了一次完美的探險,令人驚歎的文風中融合壯觀的文化元素。女主角卡拉是我羨慕的人物,一個如今讀者們都需要的女英雄。」

另一位也是「紐約時報」暢銷書排行榜的作家Allison Saft,則說孫映溪的小說「洋溢著新潮、奇幻、冒險 ... 一部你坐下來讀就會忘記其它要緊事情的佳作」。

孫映溪從小熱愛寫作,她的第一本長篇小說26日出版。(滿素潔提供)

為何會選擇撰寫華裔女孩的奇幻經歷做為小說主題?孫映溪說,她六歲時讀Percy Jackson以及Artemis Fowl的作品時,打從心裡喜愛這種運用心靈、幽默與魔力的創作,然而自己成長過程中所讀過的書,卻很少以跟她相同背景的人物為中心,偶而出現的亞裔 人物,幾乎也隨意的被塞到故事中,而大部分的書中根本就沒有亞裔的存在。

「即使是現在,我也能用手指頭數出以亞裔為主角的青少年當代奇幻書籍的數量」,孫映溪因此決定寫出填補這片空白的創作,從她14歲就開始醞釀這個「具通靈能力的華裔美國女孩故事」。

經過十年的縝密構思,她筆下的小說女主角華裔女孩Cara Tang,擁有不尋常能力,勇敢面對挑戰,故事中還夾雜一些華人家庭的文化衝擊,「小說以亞裔作為主角,無懼踏上冒險征途,與怪物戰鬥,還不時有浪漫愛情的元素」。

孫映溪第一本長篇小說26日出版。(滿素潔提供)

孫映溪說,很感謝父母親全力支持她投入創作,「小時候爸爸給我講的睡前故事,還有媽媽說過的各種鬼故事,都成了我的小說的創作養分」。孫映溪的父母為孫彥釗、滿素潔,兩人在芝城 推動中文教學多年,非常受到各界肯定。

甫出版第一部著作的她,期許自己成為「職業作家」,孫映溪說,常有親朋好友知道她全職寫作後,總會問「要如何尋求靈感?每天花多少時間寫作?」她回答,其實每天寫作的時間並不固定,而且靈感有時來得很突然,「寫作對我來說就是一件很自然的是情,平常的閱讀是創作最好的滋養」。

孫映溪在出版商安排下,將巡迴全美各地舉行簽書會,其中伊利諾州的簽書會將在10月1日於芝城西郊瑞柏市的安德森書店(Anderson's Bookshop,123 W Jefferson Ave, Naperville, IL)舉行,購票與進一步詳情,可查詢:https://reurl.cc/ed9o8j。