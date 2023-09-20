華裔女孩奇幻處女作 孫映溪新書受讚譽

孫映溪(中)與父母孫彥釗(右)、滿素潔(左)。(滿素潔提供)

從小熱愛閱讀的孫映溪(Miranda Sun)，六歲時就開始寫作，她讀了很多的書，卻很少看到與自己相似背景的華裔 人物，「我希望填補這個重要的空白」，於是她在自己的首部長篇小說「If I have to be haunted」中，醞釀創造了可以通靈的華裔女孩，並她融合中西文化的身上，展開一段跨越生死的奇幻浪漫故事。

這本小說獲得五大出版商爭相競標，最終由世界第二大出版商HARPER COLLINS以六位數的價格獲得出版權，預計26日出版的「If I have to be haunted」，取得20多位作家予以高度評價，其中包括2020年曾獲「紐約時報」暢銷書排行榜冠軍的Chloe Gong，她稱孫映溪的新作「刻畫了一次完美的探險，令人驚歎的文風中融合壯觀的文化元素。女主角卡拉是我羨慕的人物，一個如今讀者們都需要的女英雄。」

另一位也是「紐約時報」暢銷書排行榜的作家Allison Saft，則說孫映溪的小說「洋溢著新潮、奇幻、冒險 ... 一部你坐下來讀就會忘記其它要緊事情的佳作」。

孫映溪從小熱愛寫作，她的第一本長篇小說26日出版。(滿素潔提供)

為何會選擇撰寫華裔女孩的奇幻經歷做為小說主題？孫映溪說，她六歲時讀Percy Jackson以及Artemis Fowl的作品時，打從心裡喜愛這種運用心靈、幽默與魔力的創作，然而自己成長過程中所讀過的書，卻很少以跟她相同背景的人物為中心，偶而出現的亞裔 人物，幾乎也隨意的被塞到故事中，而大部分的書中根本就沒有亞裔的存在。

「即使是現在，我也能用手指頭數出以亞裔為主角的青少年當代奇幻書籍的數量」，孫映溪因此決定寫出填補這片空白的創作，從她14歲就開始醞釀這個「具通靈能力的華裔美國女孩故事」。

經過十年的縝密構思，她筆下的小說女主角華裔女孩Cara Tang，擁有不尋常能力，勇敢面對挑戰，故事中還夾雜一些華人家庭的文化衝擊，「小說以亞裔作為主角，無懼踏上冒險征途，與怪物戰鬥，還不時有浪漫愛情的元素」。

孫映溪第一本長篇小說26日出版。(滿素潔提供)

孫映溪說，很感謝父母親全力支持她投入創作，「小時候爸爸給我講的睡前故事，還有媽媽說過的各種鬼故事，都成了我的小說的創作養分」。孫映溪的父母為孫彥釗、滿素潔，兩人在芝城 推動中文教學多年，非常受到各界肯定。

甫出版第一部著作的她，期許自己成為「職業作家」，孫映溪說，常有親朋好友知道她全職寫作後，總會問「要如何尋求靈感？每天花多少時間寫作？」她回答，其實每天寫作的時間並不固定，而且靈感有時來得很突然，「寫作對我來說就是一件很自然的是情，平常的閱讀是創作最好的滋養」。

孫映溪在出版商安排下，將巡迴全美各地舉行簽書會，其中伊利諾州的簽書會將在10月1日於芝城西郊瑞柏市的安德森書店(Anderson's Bookshop，123 W Jefferson Ave, Naperville, IL)舉行，購票與進一步詳情，可查詢：https://reurl.cc/ed9o8j。