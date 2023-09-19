獲芝影展成就獎 袁富華熱愛表演不服輸

亞洲躍動影展執行董事王曉菲(由左至右)、芝觀光局董事主席伊登(Glenn Eden)、袁富華、「璀璨之星」得主吳肇軒與梁雍婷、香港駐紐約經貿辦事處處長何美智。(主辦方提供)

「不服輸讓我始終堅持崗位」，獲得17屆亞洲躍動影展 「演藝事業成就獎」的袁富華，分享自己投入舞台劇 與電影、電視演出數十年的經驗時這樣表示，他坦承曾遇低潮而有過不再演戲的想法，但每一次的角色挑戰，還有看到舞台下滿場觀眾的那一刻，「我知道我不會離開，我太愛表演了」。

袁富華在「說笑之人」裡飾演輕度智障的單親爸爸，他獨立撫養兒子(吳肇軒飾演)文文，兒子後來在好友鼓勵下，將成長期間面臨的困境做為材料，並成為一個脫口秀藝人。劇中父子暨衝突又溫馨，笑中帶淚十分感人。

穿著淺綠色外套、圍著淡色圍巾的袁富華，本人看起來比他最新主演電影「說笑之人」裡的父親年輕許多，演過無數角色的他說，該部影片在2020年新冠疫情 爆發後開拍，當時因為大部分人都對這個疾病所知有限，因此拍攝期間天天提心吊膽，「就怕劇組裡有人感染就頭大了」。

他也笑著說，拍攝這部電影最困難的不是演技，而是每天都要爬六層的樓梯，「拍攝時常常上上下下，偶爾終於爬到頂樓都累癱了」。

因「說笑之人」獲得本屆亞洲躍動影展成就大獎的袁富華說，他很開心，但不是只為了自己贏得獎項，而是這份榮譽屬於全體劇組，「沒有他們在疫情期間的專注與付出，這部資金有限的影片，就可能無法順利推出」，他說，其實每部電影都是工作人員與演員的合力之作，每個工作崗位都很重要，「我就是代表他們來領取這份榮譽」。

袁富華在「說」片中的演技入木三分，不論是臉部表情、肢體動作，都讓看電影的觀眾以為袁富華就是「華哥」，對此演技歷經舞台劇、電影磨練的袁富華說，外在的表相不難模仿，但要演繹出「華哥」的內心世界、面對事情時的想法就要靠想像與感受，「在演出華哥前，我花了很多時間與精神有狀況的患者、朋友相處」，這也是他每次接受新的角色時，都會歷經類似的學習過程。

在香港演藝學院電影系擔任兼職講師的袁富華進一步解釋，就像德國戲劇大師布萊希特(Bertolt Brecht)說的，猿猴要模仿主人抽菸不難，難的是如何揣摩主人的內心。

他也建議有意投入演藝工作的年輕人，確認自己真的熱愛表演，即使好多年入不敷出，好多年不會有回報，甚至20年後可能還是孑然一身都無怨無悔，「那麼就去做吧」。