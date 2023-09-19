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全美首例 伊州取消現金保釋生效

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州18日起取消現金保釋制度。(pexels)
伊州18日起取消現金保釋制度。(pexels)

包含「審前公平法案」(Pretrial Fairness Act)的伊利諾州安全T法案(SAFE-T Act)18日起生效，該州102個郡的司法系統，即起配合新規「取消現金保釋」。伊州也因此成為美國第一個明確立法取消保釋金的州。

這項新的法律受到廣泛關注，全州約有數十位檢察官都曾對該法提出異議甚至訴訟，不過，伊州最高法院今年7月，已經對全案做出「取消現金保釋並未違反伊州憲法」的裁決。

堅定支持新政策的庫克郡伊州檢察官福克斯(Kim Foxx)說，雖然她力挺新規，但也坦承一旦有人因新制度獲釋後，又立刻犯下暴力罪行，那麼人們很快就會對此新法嚴厲批評；麥克亨利郡(McHenry County)檢察官肯尼利(Patrick Kenneally)則一如既往對新制直言不諱批評，稱民眾將因為此法付出巨大代價。

取消現金保釋支持者說，現金保釋不保證獲釋者不再犯罪，但根據新法，嫌犯如對公眾構成威脅，檢察官實際上在審前更有空間可以將其拘留，新法最重要的是「讓等待審判者，不再僅僅因為付不起保釋金，而必須關在監獄」。

不過，究竟要不要拘留嫌犯，幾乎都掌握在檢察官、法官的自由裁量權，尤其很大程度要由檢察官在嫌犯落網後的24到48小時內，向法官證明是否要拘留該嫌。

芝加哥羅耀拉大學(Loyola University)的研究人員估計，在伊州被捕的人中，約有37％(約7萬人)有被拘留的可能，至於實際被拘留者僅約1萬5500人。

新法實施後，被告是否會受到審前拘留的程序將如何運作？根據法案規定，該州允許由法官決定被控嫌犯的特定重罪或暴力輕罪，是否會對某個人或整個社區構成威脅，法官也將判定被告獲釋是否具有潛逃風險。

所謂的暴力重罪，包括一級與二級謀殺罪、攻擊性刑事性侵、搶劫、入室竊盜、嚴重縱火、綁架、造成重大身體傷害的嚴重毆打，或其他涉及使用或威脅使用身體暴力的重罪。此外，該法案修訂後，將仇恨犯罪、可拘留的犯罪企圖、虐待動物、酒後駕車造成嚴重身體傷害的罪行，都列入清單。

目前在審判前被拘留的被告，均將依新法逐一舉行聽證，以決定是否繼續受到拘留。至於被指控犯有特定低級罪行(low-level offenses)且關押在拘留所者，在提出拘留聽證請求後七天內，須為他們舉行聽證。

已被拘留且由法官判定有潛逃風險者，則在提出拘留聽證請求60天內，須舉行聽證；具公共安全威脅的拘留嫌犯，則將在提出請求90天內獲得聽證。

伊州 性侵 監獄

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