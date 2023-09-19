3非裔女芝華埠毆打搶劫華男 2人落網

芝警局表示，涉嫌在5日於華埠毆打並搶劫華男車輛的三名女嫌中，已經有兩名落網。(本報檔案照片)

芝加哥警察局表示，本月初在華埠 毆打並搶劫一名華裔62歲男子的三名非裔 女嫌，警方已將其中兩嫌逮捕歸案。此外，芝加哥第九警分局17日對華埠商家發出警訊，稱過去一個月間，華埠地區已經至少發生四起匪徒假裝購買商品，卻趁收銀員打開收銀機時搶劫現金的案件，希望商家提高警覺。

芝市警局車輛劫持特別工作組表示，上周三他們在在南永活街5100號街區，逮捕了一名17歲非裔青少年，隔日又在南漢米爾頓大道1100街區抓到涉及該起華埠搶劫的 15歲少女。警方說，這兩名女嫌涉及在5日傍晚於華埠22小街200號左右打劫一名華人男子。

根據案發時拍下的監視影片顯示，5日傍晚5時30分左右，華埠22小街200號附近，有三名非裔女嫌犯結夥搶劫華人男性。根據影片顯示，案發時天色仍然明亮，華男 將車子停在街道邊後準備回到公寓，案發前不到一分鐘，也有另一對路人經過兩名女嫌身邊。

就在兩名路人走遠後，華男突然遭兩名非裔女追著往東跑，其中一名非裔女嫌手持水管，就在快回到其停放車子旁的人行道，另一名非裔女加入一起將華男壓制在地毆打，三人隨後搶走華男手中的車鑰匙，跳上華男的灰色豐田轎車，就在三女嫌把車開走之前，華男奮力從地上爬起來，走到副駕座，懇求搶匪不要開走他的車子，並試圖擋在車子前，甚至抓住引擎蓋阻止逃逸，但最後還是被甩在地上。。

這名受害華男施丹興(Danxin Shi，音譯)表示，他住在22小街的公寓已經超過10年，這次遭劫幸運沒有受到重大傷害，但讓他驚魂未定，他平時開網約車維生，車子被搶後導致他無法工作。

對於警方迅速逮捕其中兩嫌，華埠社區均感欣慰，不過，也有人擔心新的「取消現金保釋」制度開始施行，加上這兩名女嫌都還沒有18歲，恐怕到時不需審前拘留的機率很高，有部分民眾擔心，「輕易釋放這些有明顯犯罪行為的孩子，恐怕將讓社區更加不安」。

芝加哥警局17日也發出警訊稱，從8月13日至9月15日間，華埠陸續發生四起入店搶劫現金案件，嫌犯作案模式均為假裝拿了幾件店內商品要購買，卻在收銀員打開收銀機時，跳過櫃臺搶收銀機內的現金。

事發時間及地點：

8月13日晚上9時10分，南永活街2200號附近；8月18日晚上7時45分，南永活街2200號附近；9月7日晚上8時35分，南永活街2200號街區；9月15日晚上9時35分，南亞珠街2116號附近。

據描述，嫌疑人是兩到五名年齡在15到20歲間的非裔男性。如有任何有信息，可電第一區偵探局(312)747-8384。