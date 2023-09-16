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國際外科博物館台灣廳 數位化新展揭幕

特派員黃惠玲／芝加哥報導
國際外科博物館台灣展館推出新展重新開幕。(特派員黃惠玲／攝影)
國際外科博物館台灣展館推出新展重新開幕。(特派員黃惠玲／攝影)

曾被CNN評為美國十大醫學博物館之一的國際外科博物館，14日舉行台灣展覽廳全新 展覽開幕式，專程到芝城出席典禮的中華民國駐美代表蕭美琴表示，台灣展館是展現台灣醫療成就的最佳機會，也希望藉此讓世界了解台灣可以為全球健康作出貢獻。

國際外科學會中華民國總會理事長鄭承傑(前右一)，國際外科學會執行長唐漢姆(前左二...
國際外科學會中華民國總會理事長鄭承傑(前右一)，國際外科學會執行長唐漢姆(前左二)陪同蕭美琴(前右二)等人參觀台灣展館。(特派員黃惠玲／攝影)

國際外科學會台中華民國總會理事長鄭丞傑、國際外科學會執行長唐漢姆(Max C. Downham)，以及蕭美琴、駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰、伊州財長方仲華(Michael Frerichs)、伊州州眾議員梅菲爾德(Rita Mayfield)、芝市43區區長科弩德森(Timmy Knudsen)等人，與數十位嘉賓出席了開幕式。

鄭承傑表示，2012年台灣成功爭取到在外科博物館內設立台灣展館，透過展出以及國際外科學會台灣分會的努力，明顯提升了台灣在國際外科醫學的影響力與能見度，他說，新的展覽透過數位展示，聚焦台灣健保、台灣傑出的外科成績、台灣對於全球醫學的貢獻，以及台灣在新冠疫情期間的出色表現。

蕭美琴(由左至右)、鄭承傑、唐漢姆、類延峰出席國際外科博物館台灣展館重新開幕儀式...
蕭美琴(由左至右)、鄭承傑、唐漢姆、類延峰出席國際外科博物館台灣展館重新開幕儀式。(特派員黃惠玲／攝影)

國際外科博物館台灣展館推出新展重新開幕。(特派員黃惠玲／攝影)
國際外科博物館台灣展館推出新展重新開幕。(特派員黃惠玲／攝影)

他特別感謝前聯電董事長曹興誠，為新的展覽慨捐15萬美元(約台幣500萬)，讓展廳成功完成數位化。

唐漢姆致詞提到，國際外科博物館主要在介紹外科醫學演進史、保存重要醫學文物與藝術品等，為一兼具教學功能的博物館，每年約有5萬人參訪，他提到，國際外科學會是在1954年9月19日於芝加哥成立了國際外科博物館。

他肯定台灣在醫療方面的傑出表現，台灣展館在2012年設立至今，已有10年歷史，唐漢姆感謝台灣政府與外科學會台灣分會的全力支持，讓訪客可以在台灣館認識台灣的醫學發展與貢獻，他更特別提到，非常感謝曾任國際外科學會第一位女會長的華裔醫師關皚麗，她是促成台灣館的重要推手。

蕭美琴說，感謝國際外科學會與博物館讓台灣有機會展示醫療貢獻與能力，她說，台灣一直受到孤立、被隔離在國際組織之外，所以格外感謝在場的醫學界人士及與會代表，提供了額外的平台讓更多人看到台灣的各種努力與成就，例如台灣在新冠疫情初期，向美國捐出成千上萬的口罩，而疫情期間，美國則向台灣提供新冠疫苗，這就是「善意的循環」。

她表示，新冠疫情揭露了世界是個地球村，每個人都連結在一起，取得醫療資源也應該全球通行，因此台灣必須被包括在國際組織之內，蕭美琴期待藉著更多像國際外科學會的組織，與台灣攜手克服加入國際組織的障礙。

類延峰、方仲華等人，也相繼致詞對國際外科學會等機構表達肯定與感謝。

國際外科博物館台灣展館推出新展重新開幕。(特派員黃惠玲／攝影)
國際外科博物館台灣展館推出新展重新開幕。(特派員黃惠玲／攝影)

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