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近4萬學生受惠 CPS擇校計畫年底將到期

特派員黃惠玲／芝加哥報導
擇校計畫讓家長更有彈性為子女選擇最合適的學校。(芝公校系統臉書)
擇校計畫讓家長更有彈性為子女選擇最合適的學校。(芝公校系統臉書)

芝加哥公立學校系統(CPS)自從推出「擇校計畫」(School Choice Program)以來，從2018-2019學年至今已經累計達到19.3億元，不過，此計畫將在年底到期，坊間智庫呼籲選民向地方議員反映，以爭取延長實施期限。

「擇校計畫」允許家長為孩子選擇最佳的教育方式，無論是傳統的公立學校、特許學校(charter school)還是私立學校，而此計畫即將在年底到期。

智庫伊利諾州政策(Illinois Policy)指出，自從提供低收入兒童「擇校獎學金」(school choice scholarships)啟動後，芝公立學校從州府、地方等獲得的資金，幾年來讓多達3.9萬名學生受惠，這與「擇校占用公立學校資金」的說法背道而馳。

兩黨倡議的「投資兒童獎學金稅收抵免計畫」(Invest in Kids Scholarship Tax-Credit Program)在2017年通過，該計畫啟動以來，芝加哥教師工會(CTU)一直試圖推動廢除，CTU說，這項計畫損害了公立學校的資金，但此說法並站不住腳。

「擇校計畫」提供的低收入學生獎學金，是由政府給予州所得稅抵免獎勵的個人資助，這些錢並未伊州教育預算中挪用。研究表明，每個獲得稅收抵免獎學金就讀私立學校的學生，州政府無需在公立學校系統中教育該學生，從而節省了1650 到3000元的支出。

擇校計畫賦予家長在子女教育問題上做出明智決定的能力，這種靈活性導致學校間互相競爭，最終使學生受益，該計畫實施至今，學校更有動力提升與改善教育品質，以吸引學生與家庭入讀。

不過，這項計畫也引發了公共資金分配，以及特許學校與私立學校在教育系統作用的爭議與討論，批評者表示，這種轉移資金的作法，未來可能會影響公立學校的資源，此外，進入芝加哥公校系統的大量無證客子女，在彌補公校低入學率之餘，也將帶來更多的經費開銷，進一步導致赤字。

投資兒童計畫與無證客危機將如何影響芝加哥公立學校，受到高度關注，而面對高達5.38億元的預算赤字，未來市長是否將削減公校預算，也成為討論焦點。

不過，該計畫除非獲得議員們在秋季會期間採取行動延長效期，否則今年年底就會終止，伊州政策鼓勵選民與議員民代聯繫，力保「擇校計畫」持續執行。

公立學校 教育 芝加哥

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