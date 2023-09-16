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芝加哥明年預算赤字逾5億 房產稅凍漲

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥市市長強森公布2024年預算預測報告。(芝市長辦公室)
芝加哥市市長強森公布2024年預算預測報告。(芝市長辦公室)

芝加哥市市長強森13日公布預算預測(budget forecast)報告，他直言該市2024年的支出與開銷，將出現高達5.38億元的預算缺口，其中1.5億元左右與無證移民危機有關，此外，強森為了履行選舉承諾不調漲房地產稅，取消了「房產稅與通膨率保持一致」的機制，而導致9000萬元的經費赤字。

市府報告顯示，預算中的「特別活動項目」(Special Event Projects)將增加1.49億元，增長幅度將近300%，這筆經費主要用於提供從美國邊境送抵芝城的無證客相關服務。

前市長萊特福特離開市長職位前曾聲稱，當時芝市資金缺口僅有8500萬元，是芝加哥近年最低紀錄，而強森提出的報告，卻遠遠超出上述數字，市長辦公室對此解釋，包括強森不漲房產稅，加上無證客危機，還有歷史性的通膨導致退休金與員工合同等成本均上升，造成了資金缺口提高。

新年度的預算缺口，還包括萊特福特卸任前原本打算轉給芝加哥公立學校的4500萬元退休金，此金額將用於支付從市府領取退休金的公校非教職員工，強森顯然決定不會轉出這筆經費。此外，萊特福特從聯邦刺激經濟基金預留了1.52億元，作為「收入替代」的資金，因為芝城經濟復甦彌補了收入而無法再使用該筆聯邦經費，這也意味著預算缺口增加了1.5億。

剩餘的2.51億元赤字，大部分與新的五年期合同有關，該合同要求7000名市政技工，繼續領取匹配私營企業相同水準的工資。

針對是否透過增稅或削減預算來因應無證客湧入芝加哥的危機，強森明確拒絕了採取這些措施的可能性。

上周市議會預算委員會激烈爭論有關將聯邦的3300萬經費用作照顧無證客的議案，雖然最終該案過關，但有關「照顧湧入芝城無證客」以及「減少該市遊民人口」間的爭議日益加遽。

27區區長柏納特(Walter Burnet)說，把聯邦3000多萬經費去解決無證客危機可說是「杯水車薪」，到今年年底，芝加哥納稅人將為移民問題花費2.557億元，如果強森按照其計畫將2000多名尋求庇護的無證客從警局、機場轉移到巨大帳棚區，那麼費用將可能增加到超過三億元。

柏納特說，「我們有不少無家可歸的退伍軍人，有些人已經在等待公寓名單上等了好多年，這些人只拿到六個月的住房補助劵，這明顯不公平」，他主張必須找到平衡點。

預算 無證客 退休金

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