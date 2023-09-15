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華人用戶多… BBB警告TEMU恐洩個資 投訴近900宗

特派員黃惠玲／芝加哥報導
TEMU主打價格便宜免運費。(手機截圖)
TEMU主打價格便宜免運費。(手機截圖)

優良商業局(Better Business Bureau，簡稱BBB)警告，網路購物應用程式TEMU從去年夏天推出以來，該局接獲的投訴與擔憂與日俱增，尤其該App會收集消費者大量信息，包括社交媒體帳號、銀行信息，網路安全專業人士懷疑該項應用程式，可能繞過手機安全設置去監視其他應用程式，甚至更改設置。

主打超低價、免運費的TEMU，也是所謂美國版的拼多多，芝加哥NBC第五新聞頻道13日報導，根據BBB的說法，消費者被收集的其他信息，包括手機或筆記本電腦、平版電腦等電子設備的操作系統、IP地址、瀏覽數據以及GPS位置。

BBB的官員強森(Tom Johnson)指出，根據網路安全專業人士的說法，如果他們滲透了你的手機與操作系統，就可以獲取你正在使用的其他App，甚至連用戶的聯繫人信息也會外洩，因此消費者必須非常小心，因為「你的信息就是一座金礦，一旦落入壞人之手，就很容易發生身分盜竊。」

這款購物App目前在美國的下載數量已經超過5000萬次，尤其許多華人都是TEMU的用戶。

NBC報導還提到，TEMU存在其他問題，包括商品質量、退貨與發貨速度等，許多用戶還表示，他們在註冊TEMU帳號後，會收到來自該網站與其他商家的大量郵件。

根據優良商業局的資料，該公司是通過德拉瓦州在波士頓註冊的一家外國公司，該公司由總部位於中國的PDD Holding Inc. TEMU在2022年7月開始營運，BBB目前已經收到將近900起對這家公司的投訴。

如果被TEMU的低價吸引，也在手機上安裝了該應用程式的話，BBB建議檢查自己的信用報告，確保沒有其他人在使用你的信息。

BBB還建議消費者採取以下措施：

●如果還沒有下載該應用程式，請不要下載，如果已經下載，請考慮刪除。

●在社交媒體網站看到那些贊助商廣告時，無論價格多麼誘人都不要點擊，因為騙子經常發布虛假廣告。

●在與任何公司開展業務前，請先進行調查。多多利用BBB.org就可以對坊間企業公司的評價有所了解。

●不要在社交媒體公布過多的個人信息。

App 德拉瓦州 華人

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