借用警局廁所遭拒爆衝突 芝城無證客傷警被捕

多達2000位無證客，目前仍暫時居住在芝加哥各地警局。(特派員黃惠玲／攝影)

一名來自委內瑞拉的移民 母親，日前因為涉嫌阻礙交通並與警方發生衝突而被捕，這名母親說，警察不允許她帶三歲的孩子進入芝城西南區警局使用廁所而發生爭執。

21歲柯伊(Dayrelys Coy)說，「我當時很絕望，所有的兒童與婦女都需要使用乾淨的洗手間」。她表示，警察讓她跟其他一群移民使用警察局外的流動式廁所，但住在芝加哥 第八警分局的移民稱，流動廁所一陣子才會清潔，而且該警察局住了60多人，其中包括30名幼兒，流動廁所根本不夠使用。

柯伊與其他移民因此阻礙交通表達不滿，三名執行逮捕的警察在逮捕移民過程中受了輕傷，警察的傷勢包括擦傷、撕裂傷、刺傷，柯伊被控三項拒捕或阻撓警察的罪名，還有一向妨礙交通的輕罪，柯伊已經獲得保釋，庫克郡法官則命令她不得與八分局警員有「非法接觸」。

暫住在警局的移民們抱怨，流動廁所總是很髒，散發著難聞的氣味，而且沒有足夠的衛生紙，移民們還說，沒有地方讓他們洗手，地方太小，媽媽們也無法替孩子換尿布。

柯伊的孩子患有唇裂，她說，帶孩子去洗手間不安全也不衛生，當有關部門一再告訴她與其他移民不能使用警局內的廁所時，她心裡很不是滋味，她說，她與其他移民試圖與警察交談，最終效果有限，所以他們決定走上街頭阻礙交通。

有人錄下了事發的影片，從畫面中可以看到幾位移民在警局內與警察爭論要使用警局內的洗手間，一位級別較高的警官用英語透過一名翻譯告訴移民，可以使用戶外的流動廁所，如果有問題可以向市府反映。

在討論過程中，一名官員告訴移民，警局廁所正關閉進行維修，移民這時詢問警察，是否可以請人打掃流動廁所，還有移民表示，「我們是人，不是動物。」

在影片中可以看到警局牆上與廁所門口，張貼了西班牙文寫著「停用」標示，住在該警局的移民說，他們已經有一周無法使用警局內廁所了。

警局內的洗手間一般時間除非維修，否則都對公眾開放，芝市許多警察局已經成為數千位移民的落腳處，這些移民大都來自委內瑞拉，他們從美國南部邊境抵達芝加哥尋求庇護 ，並在室內的庇護所等待市府安排臨時住所，根據最新數據，目前約有2000名移民住在全市多個警分局。