芝市長擬搭建大型帳棚區 供無證移民居住

芝加哥 市市長強森提出設置帳棚區，以協助解決無證移民 居住問題的方案，他要求50個區的區長，協助在轄區內尋找空間，然而這項提案已經引發多位地方領導人的反對。

第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)說，「我已經在我的選區裡找過了，我沒有任何可用的空地，我的選區是全市人口密度最高的區之一」。第17區區長摩爾(David Moore)也反對強森的提案，他說，「市府首先要幫助我們自己的社區，然後再向他人伸出援手。」

但也有一些區長對強森的提案表示支持，議會移民與難民權利委員會主席瓦斯奎茲(Andre Vasquez)說，「我覺得鑑於目前的情況，每個人都需要分擔責任」，他說，強森的帳棚計畫對於整個芝加哥市都有幫助。

強森說，他希望在今年寒冷天氣來臨之前，將目前居住在警察局的約1600名到2000名移民，遷移到設置大型帳棚的營地，根據強森的計畫，這些帳棚營地將提供膳食、娛樂與教育 課程。強森表示，每個大型營地將可以收容最多1000位移民。

目前芝加哥市府每個月要花費3000萬元，安置已經在該市的1萬多名無證客。