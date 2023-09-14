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邊境危機到後院 芝區長提案允許ICE介入

特派員黃惠玲／芝加哥報導
15區區長羅沛茲在市議會提案修正現行的庇護法條例。(羅沛茲臉書)
15區區長羅沛茲在市議會提案修正現行的庇護法條例。(羅沛茲臉書)

芝加哥第15區區長羅沛茲(Raymond Lopez)13日在市議會中提案，推動恢復移民與海關執法局(ICE)在芝城執法，以應對當前移民潮為芝加哥帶來的壓力與威脅，不過，此舉也引發關於管理無證移民的激烈爭論。

民主黨籍的區長羅沛茲日前接受「華盛頓觀察家」(Washington Examiner)訪問時說，讓ICE進入芝城執法，是恢復理智與常識的作法，「左翼人士、進步派人士與社會主義者的所作所為，彷彿一切都是治理好政府的學術實踐，然而他們沒有意識到他們所做的事情，正在對現實世界產生影響」，他說，邊境危機已經到了「我們的後院」。

羅沛茲領導著一群民主黨籍的區長表示，針對芝市目前對從德州送至芝加哥的約1萬5000名無證移民的缺乏處理，已經「受夠了」，羅沛茲主張，無論是新移民或老移民，只要有犯罪行為都必須受到懲罰，犯罪者應該被驅逐出境。

羅沛茲在13日的市議會中，提出修正芝加哥庇護法條例，該提案將允許警方把更多的無證移民移交給ICE，而不僅僅是在他們犯罪後又讓他們回到社區。

羅沛茲說，「有些事情我們絕對不能接受，例如有人來到這裡只是為了邪惡的目的，我們就不應該保護他們，我們不應該庇護他們，不應該成為他們的避難所或庇護所。

目前芝加哥的庇護政策，不允許警方將犯法的無證移民交給ICE，即使該名罪犯已經被逮捕，或被判訂為重罪犯，或有刑事逮捕令，或被認定為幫派成員；而羅沛茲提出的修正案，將允許芝加哥警方把這些人移交給移民及海關執法局，以便安排之後將其驅逐出境。

位於15區的蓋奇公園體育屋(Gage Park Field House)，在兩個月前改造為移民收容所，許多居民一開始歡迎這些尋求庇護的無證客進入社區，然而隨著危機加劇，當地居民表示，一些無證客已經不再受到歡迎。

居民康特雷拉斯(Juana Contreras)說，如果這些人不遵守規則，「我們就不需要這些人，我不管他們來自哪裡」；居民說，他們曾在避難所外與住家附近目睹無證客吸毒、酗酒、遊蕩或從事其他非法活動。

移民 芝加哥 庇護

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