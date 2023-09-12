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麥蒂納廟出租當賭場 4年進帳2000萬

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥第一家賭場即日起營運，除了芝市府開心迎來額外稅收外，「麥蒂納廟」(Medinah Temple)的房東、開發商佛里德曼(Albert M. Friedman)因此進帳2000萬元的租金

麥蒂納廟雖然位於芝市中心，但已經空置很長一段時間，直到這次將廟租給百利作為臨時賭場。根據芝加哥太陽報公布的麥蒂納廟四年租約顯示，百利必須支付佛里德曼超過1650萬元的租金，外加33萬元的管理費，此外，百利也要替麥蒂納廟繳付庫克郡每年約110萬元的房地產稅。

如果百利決定將租約再延長兩年的話，佛里德曼將可多拿960萬元的租金與管理費，百利也將必須繼續替他支付房地產稅。

在佛里德曼利用市府的資金，將麥蒂納廟改建為布魯明代爾家具店(Bloomingdale's Furniture)之前，該做廟一直事Shrine馬戲團的所在地，改建後的家具店在新冠疫情爆發的第一年結束營業。

據指出，百利確定獲選為芝市第一家賭場的奪標業主後五個多月，該公司董事會主席金秀(Soo Kim)曾公開表示，他們希望在賭場預定地芝加哥論壇報印刷廠建造臨時賭場。

他透露，市府官員說，在預定地建臨時賭場會使整個方案複雜化，因此敦促他改在麥蒂納廟改建臨時賭場，金秀說，這些建議就發生在市府宣布百利中選前幾天。

芝加哥市將麥蒂納廟與芝加哥喜來登大酒店(Sheraton Grand Chicago)列為臨時賭場的備選地點，因為這兩處據點都靠近主要的交通、零售與酒店區，可以協助城市在新冠疫情後的復甦。

芝加哥 租金 疫情

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