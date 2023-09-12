芝加哥市區第一家 百利臨時賭場開業

芝市區第一座賭場：百利臨時賭場已經開幕。(特派員黃惠玲／攝影)

籌備多時的百利(Bally's)集團芝市臨時賭場，終於在剛結束的周末於河北區(River North)開幕，這個座落在芝市有111年歷史的「麥蒂納廟」(Medinah Temple)臨時賭場，將在百利新建賭場2026年完工前，提供各項賭博娛樂服務。

位於600 N. Wabash St.的百利臨時賭場，保留了建物百年歷史的天花板、彩色玻璃，這座臨時賭場總計有將近800台老虎機與50張牌桌，一樓設有大部分的老虎機，還有一個巨大的酒吧以及一個小咖啡 館。桌遊以及騎他的老虎機設在二樓，兩家餐廳與VIP賭客區則位於三樓。

百利預估到今年年底，該臨時賭場的每月利潤 可達到350萬到500萬，到2024年時，整年利潤將達到6000萬。芝加哥 市市長強森表示，博奕收入將做為芝加哥警察與消防人員的養老基金，同時該市也可望增加數百萬元的稅收。

不少人支持賭場為市府帶來收入，也為該市創造更豐富的娛樂體驗，不過，河北區的部分居民，仍對賭場可能造成交通壅塞與犯罪問題感到擔心，河北區居民協會(River North Residents Association)主任伊斯雷爾(Brian Israel)說，很難想像成千上萬賭客湧入該地區後，交通與治安情況會不受到影響。

為了防範可能的犯罪或交通問題，賭場開幕當天，大約有12名警察一直在賭場大樓外巡邏，且芝應急管理辦公室也在賭場周遭協助維持交通。

在百利芝加哥賭場興建完工前，位於芝市中心的臨時賭場將最多可能營運三年，位於芝加哥論壇報印刷工廠的百利全新賭場。預計在2026年開幕，總投資達17億的該項目，將包括賭場、一座可容納3000人的劇院、沉浸式的展覽館、瀕河步道、人行天橋，以及有500間客房的酒店大樓、一座戶外公園、露天音樂場所，還有具大型游泳池的水療中心、健身房等，此外，還有六家餐廳、咖啡廳以美食廣場。

該賭場預計推出3400台老虎機及170張賭桌，百利公司預計該項目每年將增加6000個工作機會，包括3000多個建築工作崗位及3000個賭場永久職位。