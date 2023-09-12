天數縮短 攤商減少 芝美食節人氣反更旺

剛落幕的芝加哥美食節人氣暢望，幾乎每個攤位都大排長龍。(特派員黃惠玲／攝影)

儘管今年的芝加哥 美食節從以往的7月初改在9月初舉行，而且天數減少到三天，攤商總數也只有35家，但本屆美食節，吸引比過去三年疫情 期更多的民眾、遊客參與，幾乎每個美食攤位都大排長龍。

根據紀錄，2018年的芝加哥美食節有超過70家餐館在活動中設攤，2019年有41家攤位還有17輛美食車共襄盛舉，這兩年的活動天數都是五天。

芝加哥美食節的首席製作人海茲(Neal Heitz)說，疫情雖然遠去，但對於餐廳、餐飲業與整個料理界而言，市場仍然存在挑戰，主辦單位還在努力恢復2019年的美食節規模。

原本每年都在美國國慶日舉行的美食節，今年因為配合首屆NASCAR賽車在芝城舉行，而推遲到9月8日到10日於葛蘭特公園舉辦。

包括康尼披薩(Connie's Pizza)、Eli's起士蛋糕、Robison's No.1 Ribs等知名餐館、品牌，都仍然是今年美食節的人氣王，不過，往年吸引大批食客的烤火雞腿，今年卻意外缺席，讓一些專程來美食節品嚐火雞腿者失望不以。

餐館在華埠 商圈的康尼披薩總經理亞克頓(Mike Acton)說，9日一天共賣出5500片披薩，人氣非常旺，亞克頓說，感覺很像回到以往芝加哥美食節的盛況，隊伍排得很長，不過，他還是比較希望美食節明年能夠恢復在7月份舉行，因為該月份一般學生放暑假，也有很多遊客，生意會更好。

墨西哥素食餐廳Healthy Substance的負責人佛朗哥(Miguel Franco)說，今年的生意比去年好，9日一天共製作了4000個塔可餅，他笑說，員工比較喜歡美食節在9月份推出，因為天氣比較涼爽不會滿頭大汗。