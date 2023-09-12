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普立茲克：國軒投資20億伊州建電池廠

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州州長普立茲克(中)、國軒董事長李縝(左)與伊州曼特諾市市長TImothy Nugent共同宣布國軒電池工廠的興建計畫。(州長辦公室提供)
伊州州長普立茲克(中)、國軒董事長李縝(左)與伊州曼特諾市市長TImothy Nugent共同宣布國軒電池工廠的興建計畫。(州長辦公室提供)

中國電池製造商國軒(Gotion)宣布，將在伊利諾州肯卡其郡(Kankakee County)投資20億元興建鋰電池工廠，州長普立茲克表示，伊州是以稅收優惠、資金補助以及各種努力，擊敗同時爭取國軒入駐的俄亥俄州、阿拉巴馬州。

國軒也在這項投資中，取得伊州「能源與汽車再造」(Reimagining Energy and Vehicles，REV)項目稅收獎勵。

國軒表示，將在肯郡的曼特諾(Manteno)的Kmart配送中心舊址，投資20億元建立鋰電池工廠，該工廠將創造2600個就業崗位。國軒伊州廠也將因此拿到伊州一項名為「能源與汽車再造」的稅收獎勵政策的補助，該政策規定企業至少要在伊州投資19億元。該政策推出兩年以來，國軒是第五家使用該項稅收減免政策的公司。

國軒高科技公司的大股東為中國大眾汽車，該公司也將成為第一個獲得伊州投資基金資助的企業。該基金旨在使伊州爭奪大投資項目時更具吸引力，估計國軒可在這項投資中，獲得伊州約達5.36億元的獎勵。

普立茲克表示，伊州結合了稅收優惠、資金補助以及不斷的努力才促成這項合作，伊州也因此擊敗了同時在爭取國軒入駐的俄亥俄州、阿拉巴馬州取得國軒青睞。州長說，伊州在製造業、金融服務、生物技術、農業等領域瞄準了不同階段的大量機會。

普立茲克說，他的團隊堅持不懈的與國軒保持溝通，他也親自與國軒董事長李縝會面商談，「在擔任州長前，我是一名商人，我對於國際合作的洽談頗有心得」，他說，未來雙方相互尊重，尤其尊重對方的文化，並理解他們到美國任何一州的擔憂。

隨著電動車的銷量在伊州逐年增長，該州最終可能會出現「汽車燃油稅的收入不足」，然而州長淡化了這項擔憂，並稱該議題「需要關注但沒有達到迫切解決的程度」。

除了普立茲克外，伊州聯邦參議員達克沃斯(Tammy Duckworth)也積極試圖推動更多的亞洲公司與伊州做生意，她上個月向菲律賓總統推銷伊州生產的由玉米製成的乙醇，她還與伊州玉米種植協會成員訪亞洲爭取更多市場。

此外，達克沃斯還提到，她已經與松下公司(Panasomic)針對在伊州貝爾維爾(Belleville)開設電動車工廠一事進行溝通。

伊州州長普立茲克(左)、國軒董事長李縝(中)日前宣布國軒電池工廠的興建計畫。(州...
伊州州長普立茲克(左)、國軒董事長李縝(中)日前宣布國軒電池工廠的興建計畫。(州長辦公室提供)

伊州 投資 俄亥俄州

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