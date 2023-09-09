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「當代樂坊」芝加哥公演 讓世界看見台灣

芝加哥訊
演出人員與嘉賓。(芝加哥僑教中心提供)
演出人員與嘉賓。(芝加哥僑教中心提供)

由僑委會遴派至美巡演的「當代樂坊」訪問團，日前在芝城西郊威斯蒙高中演出「讓世界聽見台灣」，團員們精彩歌舞，向滿場的觀眾呈現台灣多元文化與傳統，獲得熱烈喝采。

當代樂坊演出情形。(芝加哥僑教中心提供)
當代樂坊演出情形。(芝加哥僑教中心提供)
當代樂坊演出情形。(芝加哥僑教中心提供)
當代樂坊演出情形。(芝加哥僑教中心提供)

芝加哥台美商會主辦的這場演出，為芝城迎接雙十的系列活動之一，會長吳威陵表示，台灣象徵著自由、民主、文化、激情和創造力，非常感謝大家的出席支持。駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰致詞表示，「當代樂坊」是出身宜蘭的樂團，宜蘭一向非常注重傳統，能夠結合在地文化，所以這個樂團結合了傳統跟創新，藉此讓更多人了解台灣、看見台灣。

芝加哥台美商會會長吳威陵(中)、駐芝台北經文處處長類延峰(左)與當代樂坊訪問團團...
芝加哥台美商會會長吳威陵(中)、駐芝台北經文處處長類延峰(左)與當代樂坊訪問團團長總統府國策顧問田詒鴻(右)。(芝加哥僑教中心提供)

主辦單位台美商會成員以及與會嘉賓。(芝加哥僑教中心提供)
主辦單位台美商會成員以及與會嘉賓。(芝加哥僑教中心提供)

威斯蒙市市長甘特(Ron Gunter)說，很幸運芝加哥華僑文教服務中心建在該市，讓威斯盟友很多了解台灣的機會，也因此建立了深厚友誼。

總統府國策顧問田詒鴻代表僑委會委員長徐佳青表達致謝跟問候之意，感謝鄉親與嘉賓長期對中華民國台灣的支持。

當天的表演由「盤古開天」展開序曲，接著以台語、客語、原住民舞蹈、經典名謠及新住民的特色音樂，融入具東方色彩的舞蹈，展現從盤古開天的神話開始，述說先祖篳路藍縷，開創家園，融合各方文化，方能成為今日台灣。最後音樂回到民間信仰的關聖帝君和土地公，象徵人民勤奮忠義，敬天愛地，攜手開創美好未來。

當代樂坊演出情形。(芝加哥僑教中心提供)
當代樂坊演出情形。(芝加哥僑教中心提供)

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