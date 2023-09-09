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司法變革 伊州取消保釋金新規 9/18上路

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊利諾州從9月18日起將實施新的「安全T法案」，其中包括取消保釋金制度，屆時審前拘留將更困難。(pexels)
伊利諾州從9月18日起將實施新的「安全T法案」，其中包括取消保釋金制度，屆時審前拘留將更困難。(pexels)

庫克郡保釋庭與法院系統7日針對即將在9月18日實施的審前刑事司法改革，做出進一步說明，這項歷史性的改革措施，標誌著被告在後審期間是否獲得假釋的方式有重大變化。新法執行後，可以說等於對罪犯從輕處罰，使很大一部分原本應關押候審者，因此獲得監外候審機會。

庫克郡伊州檢察官福克斯(Kim Foxx)、公設辯護人米契爾(Sharone Mitchell)、伊州州參議員彼得斯(Robert Peters)等人，均出席了在羅耀拉大學舉行的說明會。福克斯說，監獄幾十年來一直存在人道主義危機，改革保釋制度、減少監獄人口的努力已經進行多年。

新的制度顯示，如果罪犯有潛逃風險或對公眾構成危險，法官可以選擇將這類罪犯審前拘留，而不再提供現金保釋，如果罪犯確保在面臨刑事指控時遵守規定的話，則不用保釋金即可獲得釋放。

該法規還改變了法院處理審前程序的方式，與傳統快速而混亂的保釋法庭傳喚不同，檢察官在尋求拘留某人時，必須在更長時間的聽證會上陳述案情，被告也會有更多機會提出減刑。

由於庫克郡法院已經減少了保釋金的裁決，隨著新法生效，拘留聽證將更漫長、深入，將是新規執行後最明顯的變化之一，法院也會因此增加傳喚次數以適應拘留聽證的需要。

庫克郡法院審前部門負責人馬魯比歐(Mary Marubio)說，其實新規與現行的釋放方式沒有太大區別，只是不再將金錢列入釋放條件。對於符合釋放條件的被告，該郡將在每天中午舉行「初次出庭傳喚」，並在法庭傳喚中進行較長時間的拘留聽證。

馬魯比歐說，司法官員們推測，家庭暴力案件將在檢察官尋求審前拘留的案件中占很大比率，估計工作日每天可能有10場拘留聽證會，周末可能達到20場。

在議會主導該項法律的彼得斯說，在庫克郡、杜佩琪郡(DuPage County)、肯恩郡(Kane County)都已經準備好實施新規，但有一些郡縣對此法仍存在牴觸情緒，「每個郡都必須確保遵守新的安全T法案」。

伊利諾州最高法院今年7月18日針對該州「安全T法案」(SAFE-T Act)中一項有爭議的條款做出裁決指出，取消現金保釋並未違反伊州憲法，這項決定也讓伊州成為美國第一個取消現金保釋的州。

保釋制度改革是受到高度關注SAFE-T法案中最具爭議的條款之一，該法案要求對該州的警務、法庭訴訟和受害者權利進行廣泛的改革。法院的裁決源於去年有60多名警長及州檢察官提出系列訴訟，主張取消現金保釋會降低公共安全，導致執法受阻，且該條例違反了州的憲法。

也因此導致安全T法案中的「審前公平法」(Pretrial Fairness Act)，因此延宕了九個月才真正落實執行。

庫克 伊州 監獄

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