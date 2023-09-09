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警力不足、政府軟弱 芝罪犯被捕機率低

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥犯罪案例持續增長，2023年至今重大犯罪率比去年同期提高了32％，而且短期內沒有下降的趨勢，數據顯示，該市犯罪份子被逮捕與落網後到懲罰的機率幾乎接近「零」，尤其助長了犯案者的有恃無恐。

包括芝加哥市市長強森沒有明顯意圖要對犯罪事件改採強硬措施，庫克郡伊州檢察官福克斯(Kim Foxx)以及庫克郡巡迴法院首席法官艾文斯(Tim Evans)等當局，也沒有跡象會改變他們對於嫌犯採取比較柔軟的處理方式。

此外，警察人力不足遲遲無法填補，士氣低落，加上逮捕率約僅20分之一，且民眾不報案的比率高，撥打911的應答率糟糕等，都意味著此間罪犯受到懲罰機率低迷，而且恐怕很難改善。

Wirepoint根據芝加哥市府數據門戶網站(Chicago City Data Portal)的資料計算指出，芝加哥2022年的重大犯罪被捕的機率降到僅5％，四年前這個數字有10％。去年芝城發生超過6.8萬起重大犯罪，其中只有3228人被捕。

重大犯罪包括謀殺、刑事性騷、搶劫、嚴重毆打、入室盜竊、偷竊超過500元價值的商品、劫車及偷車。細分各種犯罪的逮捕率，其中刑事性騷3％、劫車偷車4％、入室竊盜4％、搶劫5％。

而500元以上的偷竊案件，被抓的比率更低，僅有1％，去年芝城有多達2萬41起竊盜案，被捕人數只有201人。

上述數據還不包括沒有報案的罪行，司法統計發現，2019年全國只有40.9%的暴力犯罪，以及32.5%的家庭財產犯罪有向當局舉報，因此整體而言，實際犯罪被捕的機率不到5％。

有關當局對於犯罪行為的態度柔軟，也多少導致罪犯的囂張，例如強森針對青少年聚眾破壞與偷竊商店的行為，稱「孩子們只是犯傻，並非暴民行為」，福克斯與艾文斯也繼續對於一些槍械指控重罪從輕處理，並以很低的金額與罪犯達成認罪協議。

犯罪份子也知道他們不太可能在庭審前被拘留，因為法院允許越來越多的重罪犯帶著電子腳銬被釋放，加上伊州即將實施「安全T法案」(SAFE-T Act)，在開庭前可以重返街頭的被控罪份子人數，也將進一步增加。

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