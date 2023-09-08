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亞州躍動影展開鑼 「大叔」李善均10/7現身芝城

特派員黃惠玲／芝加哥報導
韓國演員李善均將在10月7日出席「17屆亞州躍動影展」頒獎典禮。(主辦方提供)
韓國演員李善均將在10月7日出席「17屆亞州躍動影展」頒獎典禮。(主辦方提供)

第17季亞洲躍動電影節(Asian Pop-up Cinema)將在今天(8日)開鑼，到10月7日為止預計在芝加哥電影院陸續播映數十部影片。其中16日、17日推出香港影展，並頒發「巔峰事業成就獎」給袁源，「耀星獎」給吳兆軒和梁慧嫻；這屆影展的最大亮點之一，是擁有無數影迷的韓國演員李善均7日將出席閉幕典禮，並領取「傑出電影成就獎」。

電影節負責人王曉菲表示，今年的影片首次包括了蒙古、伊朗和阿富汗的電影選集，日本、香港、韓國等地的電影也在列。影片播映地點主要在芝加哥AMC New City 14(1500 N Clybourn Av,)放映，9月30日與10月1日則會分別在伊州理工學院(IIT)及芝加哥文化中心播映。

17屆亞州躍動影展將在9月16日與17日推出香港電影節。(主辦方提供)
17屆亞州躍動影展將在9月16日與17日推出香港電影節。(主辦方提供)

日本導演鈴木雅之的作品「湯道」(YUDO)為本屆影展的開幕片，時間為8日晚7時。

16日至17日的香港影展，將分別播映黑色戲劇「不日成婚2」(Ready o/r Knot 2)、「白日之下」(In Broad Daylight)、「說笑之人」（Stand Up Story)、「死屍死時四十四」(Over My Dead Body)、「把幸福拉近一點」(Wish Come True)等作品，其中「說笑之人」導演靳志明及演員梁慧嫻16日將到電影院與觀眾進行問答，當天晚間8時將舉行頒獎典禮，表彰巔峰事業成就獎得主袁源，以及兩位耀星獎得主吳兆軒和梁慧嫻。演員黃友男將出席17日下午「死屍死時四十四」的映後問答。

本屆閉幕典禮的最大亮點就是韓國最知名演員之一的李善均將到芝城領取「傑出電影成就獎」，主辦單位表示，李善均將在7日晚間到AMC New City電影院參加閉幕式，李善均主演過許多韓劇，包括前幾年受到許多影迷喜愛的「我的大叔」；2019年勇奪奧斯卡最佳影片的「寄生上流」(Parasite)，他也是主要演員。

除了領取獎項外，李善均也將出席其主演電影「殺戮羅曼史」(Killing Romance)的映後座談。

有關本屆影展各影片播放時間、地點以及購票詳情，可直接上官網查詢：http://bit.ly/APUCS17

影展 電影院 香港

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