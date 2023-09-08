明州榮光會夏季野餐享台灣美食 鄉親大飽口福

明州榮光會準備台式美食讓鄉親大飽口服。(陳迺杰提供)

明尼蘇達州 榮光會日前在羅斯斐爾市的中央公園裡(Roseville central park)舉辦夏季烤肉野餐，吸引近80人到場歡聚。

今年是陳迺杰擔任會長第二年，他跟去年一樣熱心籌備活動，不但自己擔任大廚，花了四天準備烹調東坡肉、香干筍絲炒雞絲、滷肉飯，加上Bravo的台灣老闆Tina製作的油飯、炒米粉、素菜，以及鍾蘭香準備涼拌黃瓜、仙草冰和五香花生，與明州 美饌提供的台式烤香腸，豐盛美食讓參加的鄉親大飽口福。

品嚐佳餚之際，陳迺杰、賴淑玲、陳慶儀、楊昂芬並帶動唱高唱民歌，包括浮雲遊子、風中的早晨、風告訴我、陽光和小雨等耳熟能詳的旋律一首接一首，大家聽了彷彿又回到高中、大學的青春歲月與記憶。

陳迺杰說，他4月時因鏟雪摔斷肋骨，6月幫忙烤香腸活動時被燙傷，休養到現在又來辦夏日野餐，雖然勞心勞力，但還是很開心看到成員相聚。

他說，明州榮光會已經有30年的歷史，希望能繼續傳承下去，活動不限只有退伍軍人參加，他歡迎明州的台灣鄉親能來參加支持榮光會的活動，聯繫海外僑民的向心力。

活動中還由林家銘秘書與幹部蘇秉輝主持抽獎，內容有陳迺杰提供的15項獎品，及台灣蛋糕點心店Bravo提供的禮券10張。

當天還有駐芝加哥 台北經濟文化辦事處的秘書林家銘特地到場辦理行動領務，並代為轉交退輔會補助金給榮光會，陳迺杰感謝台灣長官對榮民們的照顧，大家心裡特別感到溫馨。