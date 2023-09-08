明州榮光會夏季野餐享台灣美食 鄉親大飽口福
明尼蘇達州榮光會日前在羅斯斐爾市的中央公園裡(Roseville central park)舉辦夏季烤肉野餐，吸引近80人到場歡聚。
今年是陳迺杰擔任會長第二年，他跟去年一樣熱心籌備活動，不但自己擔任大廚，花了四天準備烹調東坡肉、香干筍絲炒雞絲、滷肉飯，加上Bravo的台灣老闆Tina製作的油飯、炒米粉、素菜，以及鍾蘭香準備涼拌黃瓜、仙草冰和五香花生，與明州美饌提供的台式烤香腸，豐盛美食讓參加的鄉親大飽口福。
品嚐佳餚之際，陳迺杰、賴淑玲、陳慶儀、楊昂芬並帶動唱高唱民歌，包括浮雲遊子、風中的早晨、風告訴我、陽光和小雨等耳熟能詳的旋律一首接一首，大家聽了彷彿又回到高中、大學的青春歲月與記憶。
陳迺杰說，他4月時因鏟雪摔斷肋骨，6月幫忙烤香腸活動時被燙傷，休養到現在又來辦夏日野餐，雖然勞心勞力，但還是很開心看到成員相聚。
他說，明州榮光會已經有30年的歷史，希望能繼續傳承下去，活動不限只有退伍軍人參加，他歡迎明州的台灣鄉親能來參加支持榮光會的活動，聯繫海外僑民的向心力。
活動中還由林家銘秘書與幹部蘇秉輝主持抽獎，內容有陳迺杰提供的15項獎品，及台灣蛋糕點心店Bravo提供的禮券10張。
當天還有駐芝加哥台北經濟文化辦事處的秘書林家銘特地到場辦理行動領務，並代為轉交退輔會補助金給榮光會，陳迺杰感謝台灣長官對榮民們的照顧，大家心裡特別感到溫馨。
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