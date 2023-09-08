移民安置現危機 芝城居民、區長憂慮升溫

由於新的庇護所遲遲未能使用，數百名抵達芝加哥的無證移民，仍暫居在警察局大廳。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市市長強森6日表示，周三又有四輛載著移民 的巴士從德州抵達芝城 ，目前芝市約有2000位移民仍正等待入住收容所，然而芝市已沒有足夠的空間來安置這些移民。

目前芝市有6800多位移民住在市府經營的收容所，還有大概2000位移民在等待安置。34區區長康威(Bill Conway)說，部分移民原本規劃在本周五要搬到「希臘城」(Greektown)的一家青年旅館，但因為社區有不同聲浪而推遲一周(15日)才可能讓移民入住。

希臘城6日舉行了社區會議，出席居民詢問究竟有多少移民會住進該區的Parthenon青旅，市府卻無法給出明確答案。

一位居民表示，自己就住在該旅館隔壁，「我肯定這裡會亂成一團，天氣好的時候，這些人會一湧而出」。

短短幾個月時間，芝市已經花費超過一億元，在全市範圍內建立了18處收容所，並讓數以千計的移民兒童入讀芝加哥公校，但現在包括居民與區長們都在問，「這波收容的盡頭在哪裡？」

25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)說，強森確實有一個為移民建立庇護 所的計畫，但市府需要州政府與聯邦政府領導人的資金與支持，「聯邦與州府當局至今卻沒有意識到此事的緊迫性，令人很不安」。

仍在等待安置的移民中，有1500多名目前暫居在警察局、歐海爾機場、中途機場，然而這些地方的收容能力已經達到飽和，不到三周前，在芝市等待安置的移民人數僅有900人左右。

暫居在警局的移民，大部分時候必須在戶外度過一天，以便讓警局進行清潔或正常工作。尋求庇護者曼里克(Astri Manrique)說，「我們整天都在街上，暴露在太陽、熱浪、降雨甚至犯罪行為面前」，她說，自己與兩個孩子已經住在18警分局達兩個月，她希望入冬前可以搬離警局。

41區區長納波利塔諾(Anthony Napolitano)說，移民住在警局無疑給警察增加更多心理壓力，「似乎沒有人關心警察，我們必須有比警局更好的安置地點」。

曾擔任過芝市警官的納波利塔諾質疑芝市根本沒有做好準備前，就宣稱自己是一個庇護城市，「芝城在1985年宣布該市為庇護城，但完全沒有做任何工作，因為市府以為這一天永遠不會到來」。