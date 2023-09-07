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中國民族舞劇花木蘭 9/23起美東巡演

本報訊
中國民族舞劇「花木蘭」，將於9月23日(周六)至10月1日(周六)期間走進波士頓、華府劇院。(主辦方提供)
中國民族舞劇「花木蘭」，將於9月23日(周六)至10月1日(周六)期間走進波士頓、華府劇院。(主辦方提供)

由中國對外文化集團有限公司對外文化交流品牌「中華風韻」推出的中國民族舞劇「花木蘭」，將於9月23日(周六)至10月1日(周六)期間走進美東，在波士頓博赫中心王安劇院(Boch Center, Wang Theatre)演出兩場，在華盛頓甘迺迪中心歌劇院(Kennedy Center)演出四場，將這一家喻戶曉的巾幗英雄故事搬上舞台。

該劇以「孝」、「忠」、「愛」為主線進行串聯，通過中國民族舞蹈語彙和現代舞台技術手段，講述了北魏時期，一位美麗的少女成長為巾幗英雄的旅程，從女扮男裝、替父從軍、完成使命、追求愛情到回歸和平與自由，打造出一條「自我發現」與「自我認同」的故事線，為觀眾展現了一段閃耀千年的中國傳奇故事。

「花木蘭」在舞美、道具和妝容方面亦展現了中國古典傳統的文化特色。(主辦方提供)
「花木蘭」在舞美、道具和妝容方面亦展現了中國古典傳統的文化特色。(主辦方提供)

舞劇「花木蘭」的主創班底由中國一流藝術家擔綱；總編導由周莉亞和韓真擔任，編劇由詩人、詞作家朱海擔任，國家一級作曲杜鳴擔任譜曲。他們聯手打造美學盛宴，讓觀眾情緒在視覺、聽覺的帶動下穿越時空。

主創人員表示，花木蘭是一位剛柔並濟的女孩，為表現出「誰說女子不如男」的氣勢，編導在「安能辨我是雄雌」的軍營中融入了武術訓練的動作元素，進行了獨特巧妙的設計。例如，在舞蹈動作中加入了紮馬步、俯臥撐和拳操，並將「花木蘭」放置在不奪眼的位置，讓她在一群藍衣士兵中若隱若現地穿著紅衣，真正展現出「雄雌難辨」的狀態。

而士兵們「同床共眠」的這一場景中，編導又呈現出了「花木蘭」作為女孩子的俏皮感和生活感。「花木蘭」面對男士兵們的打呼嚕、夢遊和說夢話，以及他們集體翻滾的情節，表現出一種無法入眠的困擾和內心的焦慮，同時也展現出作為女性的羞澀和矜持，使「花木蘭」的角色更加真實和具有共鳴力。

舞劇「花木蘭」在舞美、道具和妝容方面亦展現了中國古典傳統的文化特色，同時又融入了現代觀眾的審美需求。舞劇把「花木蘭」與「衛將軍」相望卻遙不可及的場景時將悲痛與不舍表達到了極致。主創人員表示，這樣的設計不僅引發觀眾對歷史和人生的思考和領悟，也增添了劇情的哲學深度。

「中華風韻」是中國對外文化集團有限公司打造的高端對外文化交流品牌，旨在推送中國舞台表演藝術精品力作登陸世界各國主流劇院，不斷提升中華文化的國際影響力。自2009年創立以來，「中華風韻」已先後選派中國30餘個藝術團組的40餘台精品劇碼，赴全球各地的國家主流劇院演出600餘場，現場觀眾累計達百萬人次。

「花木蘭」將在波士頓上演兩場，分別為9月23日(周六)晚7時30分以及9月24日(周日)下午1時30分，地點在波士頓博赫中心王安劇院(Boch Center, Wang Theatre)，民眾可登錄網站https://bit.ly/mulan-bos或撥打電話(603) 814-9406購票。

華盛頓將上演四場，分別為9月29日(周五)晚7時30分、9月30日(周六)下午1時30分、晚7時30分，以及10月1日(周日)下午1時30分，地點在華盛頓的甘迺迪中心歌劇院(The Kennedy Center, Opera House)，民眾可登陸網站https://bit.ly/mulan-dc或撥打電話(703) 982-0678購票。

主創人員表示，花木蘭是一位剛柔並濟的女孩。(主辦方提供)
主創人員表示，花木蘭是一位剛柔並濟的女孩。(主辦方提供)

花木蘭 波士頓 歌劇

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