擴大服務 芝華諮處購入麥金利公園土地

華諮處獲得捐款，購物位於31街與Pitney Ct.交口的5.3畝空地。（特派員黃惠玲／攝影）

華人 諮詢服務處宣布，在迎接成立45周年之際，透過卡頓(David Cotton)與甄素蓮基金會(Sue Ling Gin Foundation)的慷慨支持，該機構已經購入位於麥金利公園(McKinley Park)的一塊5.3畝土地，將作為未來擴大服務的基地。

華諮處表示，該處一直專注於為個人、家庭和社區提供護理以及各項服務，45年來取得了良好的成果。 過去三年，華諮處的綜合服務的需求增長了33%，目前每年為超過6000人次提供服務， 華裔社區和鄰近社區對綜合護理的需求持續增長。

華諮處說，去年年底一位長期的主要捐助者表示希望做出持久、重大的貢獻，催化華諮處的發展，在此同時， 華諮處也了解到有一處可用的房產可作為擴大華人諮詢服務處的實體業務的據點，而且該房產的位置正處於華諮處服務對象的中心地點。

華諮處現址位於華埠商圈唐閣夾普林斯頓大道。（華諮處提供）

透過卡頓與甄素蓮基金會的大力支持，華諮處收購了麥金利公園區，地址為3100 S. Pitney Ct. 的5.3畝土地。未來這處據點將作為華諮處擴張和發展的基礎，提高服務範圍與人次的能力。華諮處表示， 目前該項目還在初始階段，因此有關擴建地點的詳細信息仍在確定中。 華諮處將在未來幾個月發布新的進展，整個計畫預計會在未來幾年內分幾個階段展開。

華諮處說，將與橋港區、麥金利公園區的社區領導、組織與成員，以及民代密切溝通合作，了解社區的獨特需求以及應如何滿足這些需求。 除了與社區互動之外，還會進行市場調查與研究，了解社區現有服務與現實需求服務間的可能差距，然後找出最符合當地社區需要的項目，做為新據點的發展目標。

至於位於華埠 商圈的華諮處現址，所有項目和服務仍將繼續進行，民眾如對華諮處新的發展計畫有建議或疑問，可隨時與發展副總裁亞當斯 (Brandi Adams)聯繫，電郵：[email protected]。