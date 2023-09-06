我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

中國安部揭祕：CIA首位死在海外間諜 73年前在中被擊斃

擴大服務 芝華諮處購入麥金利公園土地

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華諮處獲得捐款，購物位於31街與Pitney Ct.交口的5.3畝空地。（特派員黃惠玲／攝影）
華諮處獲得捐款，購物位於31街與Pitney Ct.交口的5.3畝空地。（特派員黃惠玲／攝影）

華人諮詢服務處宣布，在迎接成立45周年之際，透過卡頓(David Cotton)與甄素蓮基金會(Sue Ling Gin Foundation)的慷慨支持，該機構已經購入位於麥金利公園(McKinley Park)的一塊5.3畝土地，將作為未來擴大服務的基地。

華諮處表示，該處一直專注於為個人、家庭和社區提供護理以及各項服務，45年來取得了良好的成果。 過去三年，華諮處的綜合服務的需求增長了33%，目前每年為超過6000人次提供服務， 華裔社區和鄰近社區對綜合護理的需求持續增長。

華諮處說，去年年底一位長期的主要捐助者表示希望做出持久、重大的貢獻，催化華諮處的發展，在此同時， 華諮處也了解到有一處可用的房產可作為擴大華人諮詢服務處的實體業務的據點，而且該房產的位置正處於華諮處服務對象的中心地點。

華諮處現址位於華埠商圈唐閣夾普林斯頓大道。（華諮處提供）
華諮處現址位於華埠商圈唐閣夾普林斯頓大道。（華諮處提供）

透過卡頓與甄素蓮基金會的大力支持，華諮處收購了麥金利公園區，地址為3100 S. Pitney Ct. 的5.3畝土地。未來這處據點將作為華諮處擴張和發展的基礎，提高服務範圍與人次的能力。華諮處表示， 目前該項目還在初始階段，因此有關擴建地點的詳細信息仍在確定中。 華諮處將在未來幾個月發布新的進展，整個計畫預計會在未來幾年內分幾個階段展開。

華諮處說，將與橋港區、麥金利公園區的社區領導、組織與成員，以及民代密切溝通合作，了解社區的獨特需求以及應如何滿足這些需求。 除了與社區互動之外，還會進行市場調查與研究，了解社區現有服務與現實需求服務間的可能差距，然後找出最符合當地社區需要的項目，做為新據點的發展目標。

至於位於華埠商圈的華諮處現址，所有項目和服務仍將繼續進行，民眾如對華諮處新的發展計畫有建議或疑問，可隨時與發展副總裁亞當斯(Brandi Adams)聯繫，電郵：[email protected]

華人 華埠 亞當斯

上一則

新冠新變種BA.2.86 德州現首例

下一則

自拍裸照給男友 竟遭老師散布 新州女獲賠萬元

延伸閱讀

快看世界／解決社交和糧食問題 美多州推老年共食

快看世界／解決社交和糧食問題 美多州推老年共食
威脅芝華埠安全男嫌落網 9分局疾呼華人出席7日庭審

威脅芝華埠安全男嫌落網 9分局疾呼華人出席7日庭審
哈岡驚傳弒父案 男子拒捕遭警擊斃

哈岡驚傳弒父案 男子拒捕遭警擊斃
珠寶以假換真案頻傳 警籲社區提防

珠寶以假換真案頻傳 警籲社區提防

熱門新聞

北維州著名的TJ高中多年排名全美第一，今年降至第五名。（記者張筠 / 攝影）

全美高中排名 常年冠軍TJ高中跌至第5…這所學校搶第1

2023-08-29 14:23

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

2023-09-01 23:46
根據分析，在伊州主修數學與統計，於畢業三年後中位年薪最高。(pexels)

主修這個科系 畢業3年後薪情最佳

2023-08-30 08:35
芝加哥市治安在美國人眼中欠佳。(芝警局臉書)

全美大城安全榜 這個城市讓最多人感覺不安全

2023-08-29 10:45
華埠治安互助隊創辦人曾偉民。（特派員黃惠玲/攝影）

華人受害者拒指認 芝警無奈釋放行搶華埠累犯

2023-09-03 14:30
特斯拉公司的Cybertruck。（Tesla網頁）

試駕Cybertruck 傳馬斯克不滿外型

2023-08-30 02:00

超人氣

更多 >
你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做
日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責
早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇
別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕
迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭

迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭