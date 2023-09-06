歹徒謊稱借手機 芝華人聚居橋港區3童險遭綁架

芝警局發布警訊稱，3日上午有三名未成年孩子在橋港區遭企圖綁架。(芝警局臉書)

芝加哥 警察局4日發布警訊指出，橋港區南好斯提特街(S. Halsted St.)夾31街附近於3日上午8時10分左右，發生一起企圖綁架未成年人的案件，幸經一名路人發現狀況有異出面阻止三童上車，嫌犯才立即乘車逃逸。

警方表示，該嫌犯為一名20到30歲間的非裔/西語裔(Black-Hispanic)男子，他當時向在路邊的三名小孩以借用手機為由，試圖讓他們進入停在旁邊的車輛，男嫌穿著無袖上衣，兩隻手臂都有好幾個刺青，梳著馬尾。

警方稱，接應男嫌的車輛由一名年約40到50歲間的白人女性駕駛，該車為一部灰色的四門轎車。

如有任何信息者，請撥打(312)747-8380與芝加哥警局聯繫。

橋港區為芝加哥華人 聚居的社區，綁架案發生地點旁有許多華人餐館、商家，而第九警分局也在案發地點附近，因此消息傳出後引起華社高度關注，許多華人也都對近來芝市治安惡化的情況非常擔憂。

芝加哥第九警分局公布的最新一周犯罪信息顯示，從8月28日到9月3日間的華埠 地區治安事件共12宗，其中包括五件搶劫，四件偷竊，兩起入室盜竊，還有一宗持槍搶劫。

此外，根據華埠社區群組指出，4日晚間6時30分左右，四名年紀14到16歲的青少年，闖入位於華埠永活街與亞珠街附近的置富大樓的一樓餐館，搶匪直接跳入收銀台搶走現金後逃逸，當時還未天黑，歹徒行徑囂張，另華埠商家對此大感頭痛。