芝華埠華德小學 沛瑞茲接任新校長

華德小學以華裔為主的亞裔學生占比超過七成。(華德小學提供)

位於芝加哥華埠 附近的華德小學(James Ward School)新學期已經展開一周，經過漫長暑假，學生和家長都非常期待與師長、同學重聚，擁有70%亞裔移民的華德小學，新學年也迎來新任校長沛瑞茲(Guadalupe Perez)，沛瑞茲已在芝加哥公立學校任職23年，他擔任過11年的高中世界語言老師，以及12年的小學副校長。

沛瑞茲為自己一路走來取得的成就感到驕傲，包括建立師生、家長間的積極關係，支持學生的社會情感需求，擔任直接監管和領導英語學習者(ESL)項目的管理者，此外，他數十年來致力於提高學生的成績，並確保所有人都能持續學習。他表示，很高興進入自己職業生涯的新階段，他將把所有技能奉獻給華德學校與社區，他將與該校華裔副校長古泰瑞(Terry Khuu)密切合作，與全校師生和家長一起互相扶持與成長。

古泰瑞也是去年7月才到華德服務，他英文和粵語都十分流利，他也了解華埠新移民家庭 的需求，他表示，將盡力為該校學生和家長提供更完善的教學與溝通。