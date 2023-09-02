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芝市5公立高中 入選美國100佳 沛頓名次下滑仍居全美第10

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥公立沛頓高中在新出爐的美新世界報導全美最佳高中排名第10。(沛頓高中官網截圖)
芝加哥公立沛頓高中在新出爐的美新世界報導全美最佳高中排名第10。(沛頓高中官網截圖)

美國新聞與世界報導(U.S News and World Report)發布了最新的美國秋季最佳高中排名，雖然伊利諾州有五所高中列入前100名，其中芝加哥沛頓大學預科高中(Walter Payton College Prep.)排名最高全美前十。

不過，沛頓名次卻從今年春季榜單的第五下滑到第10。其他排名在200到300名間的伊利諾州高中也有多所，但名次大部分都比上次退步。

這份日前發布的報告，列出2023-2024學年的全美頂尖高中，主要針對全美2.4萬所公立高中進行評比，然後將其中1.8萬所高中進行排名，評估項目包括大學準備情形(College Readiness，占比30%)，各州學生學術能力評級(State assessment proficiency，占比20%)，各州統一考試學生成績、大學預科課程廣度、畢業率等。

由於新冠疫情產生的數據差異，今年的排名有所調整。

伊州進入這份100最佳高中的學校有五所，除了沛頓大學預科名列第10之外，還有北區大學預科高中(Northside College Prep.)排名第37(上次排31名)，瓊斯高中(Jones College Prep.)排第60(上次排名51)，惠特尼楊高中(Whitney Young Magnet High School)名列63(上次排名67)，蘭恩科技高中(Lane Tech College Prep.)排名前進最多，由上次的第87爬升到第70名。

芝加哥郊區在全美排名較佳的高中，包括Adlai E Stevenson High School(201名)，Vernon Hills高中(207名)、Proviso Math and Science Academy(281名)、Lake Forest高中(282名)、Hinsdale Central高中(300名)等。

至於2023年秋季全美綜合排名第一的高中是北卡Guilford的The Early College，第二名是印第安納州的Signature School，第三名為佛州邁阿密的School for Advance Studies，第四名為內華達州的Davidson Academy，第五名為北維州湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)。

儘管全國名次下滑，但想要進入沛頓大學預科高中就讀，競爭非常激烈，一般說來，如果入學考成績沒有拿到900分滿分，幾乎沒有希望錄取。

根據美新世界報導，沛頓高中有1167名學生，其中學生比率最多的前三族裔，分別為白人41.2%，西語裔22.4%，亞裔22.3%。

伊利諾州 芝加哥 亞裔

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