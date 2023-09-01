伊州務卿撥款ESL 東南亞中心、華人互助會受益

伊州州務卿詹雅斯(講台後)宣布，撥款2700萬給圖書館、成人英語班。（州務卿辦公室提供）

為了支持伊利諾州的公共圖書館 以及社區的成人學習英語計畫(ESL)，伊州 州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)日前宣布向140多個伊州機構撥款2700萬資金，其中芝加哥北華埠的東南亞 中心、華人互助會均在受惠名單。

詹雅斯表示，這筆經費中的2140萬將給公共圖書館，另外570萬則提供給各社區的成人英語培訓班。他說，很開心非常能夠提供資源來支持和加強伊州當地圖書館服務，也協助社區落實掃盲計畫，他也對議會的支持表達感謝。

他說，透過撥款協助移民與低收入社區群體，讓他們可以改善語言能力找到工作，對整個社會都有積極正面影響。當天獲得經費的機構超過140個，包括芝加哥圖書總館、東南亞中心、華人互助會、越南協會、失明及殘障人士服務協會等。

東南亞中心鄔亮珊(左)與芝加哥總圖書館館長布朗(右)分別代表成人英語班與圖書館，感謝州務卿撥款。（州務卿辦公室提供）

芝加哥公共圖書館全市總共有81所分館，總舘長布朗(Christ Brown)出席了捐款活動，他表示，公共圖書館的基本宗旨是藉著提供各種形式的資源與服務，滿足個人與團體在教育、資訊的需求，對於社會的發展和維持作用重大。

東南亞中心行政主任鄔亮珊當天代表亞裔服務機構發言致謝，她說，自己是越南難民，學習好英文是她在美國立足的重要一步，成立東南亞中心後，已經開辦成人英語班長達數十年，她非常感謝州務卿撥款，協助東南亞中心的ESL項目繼續服務社區。