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逾半芝加哥人 不支持NASCAR賽車重返芝城

特派員黃惠玲／芝加哥報導
一項民調顯示，超過一半芝城市民不支持納斯卡街頭賽車重回芝加哥。（特派員黃惠玲／攝影）
一項民調顯示，超過一半芝城市民不支持納斯卡街頭賽車重回芝加哥。（特派員黃惠玲／攝影）

一項針對芝加哥市中心居民進行的調查顯示，超過一半的市民不希望納斯卡街頭賽車(NASCAR)重返城裡，發起這項調查的芝市42區區長瑞利(Brendan Reilly)說，他將根據居民的反饋，以及芝加哥觀光局的經濟影響報告，來做出明年是否繼續支持該賽事的決定。

這項調查共收到622份問券回覆，瑞利的轄區包括市中心、葛蘭特公園(Grant Park)的大部分地區。瑞利在其區長官網進行了此調查，所有人都可以上網填寫回答，瑞利的辦公室沒有詳細說明有多少該區居民參與了調查。

該調查列出了幾個問題，包括「你對納斯卡的宣傳活動有多滿意？」「賽車而關閉街道是否對你的通行帶來負面影響？」「你支持納斯卡將來繼續於芝城比賽嗎？」，在交通影響方面，有58％的受訪者表示有負面影響，34％則說沒有影響，7％的人則說無所謂。

推廣宣傳方面，38％表示滿意，32％不滿意，29％保持中立。此外，有54％的居民稱不支持納斯卡未來在芝加哥比賽，37％表示支持，8％覺得無所謂。

芝加哥觀光局(Choose Chicago)的體育委員會(The Chicago Sports Commission)在納斯卡活動結束後，曾委託天普大學(Temple University)研究中心進行了一項經濟影響報告。

今年7月初在葛蘭特公園周遭街道舉行的賽車，關閉了多條市區主要道路以及湖濱大道，然而受到閃電、暴雨影響，為期兩天的賽事，最終都被迫縮短，該周末大部分的音樂會也被取消。

NASCAR與芝加哥市簽訂了為期三年的協議，其中還包括續約兩年的彈性選項。今年是該項賽事第一年推出，這也意味著，按照合約，至少街頭賽車明年與後年還會在芝市舉辦。

包括瑞利、第三區區長杜威爾(Pat Dowell)、第四區區長金恩(Sophia King)等轄區主要在市區的區長，在市府宣布要舉辦賽車前，就已經公開表示不予支持。

根據CoStar統計顯示，一度被視為創造芝城今夏觀光高峰的納斯卡賽車(NASCAR)，成績不如預期，該活動舉行的周末期間，芝市區酒店住房率僅約83％。

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