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芝加哥星巴克旗艦店 員工投票拒入工會

特派員黃惠玲／芝加哥報導
位於芝加哥北密西根大道上的烘焙坊，除了販售咖啡、西點外，也有許多受到歡迎的咖啡杯等獨賣商品。（特派員黃惠玲／攝影）
位於芝加哥北密西根大道上的烘焙坊，除了販售咖啡、西點外，也有許多受到歡迎的咖啡杯等獨賣商品。（特派員黃惠玲／攝影）

儘管有越來越多的星巴克咖啡店員工發起組織工會，但位於芝加哥北密西根大道上的芝加哥「星巴克臻選烘焙工作坊」(Starbucks Chicago Reserve Roastery)，日前由所有員工投票拒絕加入工會。

根據指出，有119名員工投票反對工會，另外有90位員工投票贊成工會。這次的投票結果為工會組織帶來重大挫折，該組織在全國355家的星巴克門市店的工會投票中贏得勝利，另外有81家不支持加入工會。

這家旗艦店的員工是透過星巴克員工聯盟(Starbucks Workers United)，在7月14日向全國勞工關係委員會(National Labor Relations Board)，提出成立工會的申請，但日前投票結果顯示工會不會成立。

美國境內另外兩家位於西雅圖、紐約的「星巴克臻選烘焙工作坊」去年春天都已經通過成立工會的表決。

芝加哥旗艦店表決結果公開後，星巴克工人聯合會指控該公司在芝城旗艦店非法破壞工會，星巴克公司則立即予以否認。

星巴克發言人特魯爾(Andrew Trull)說，「我們很高興芝加哥烘焙坊的合作夥伴，跟我們一樣相信未來在改善合作方面可以取得更多的成就，而不是通過工會的分裂措施來實現。」

這家於2019年開幕的旗艦店，為星巴克全球第六間「星巴克臻選烘焙工坊」，建築面積一共有3萬5000平方呎，是全球最大間的星巴克旗艦店，店內販售各種咖啡、西點麵包以及該店獨有的設計咖啡杯、服飾等商品。

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