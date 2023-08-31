聽爵士樂、騎單車… 勞工節長周末 芝城精彩活動登場

2023年芝加哥爵士音樂節8月31日起在千禧公園內的戶外音樂廳舉行。(芝加哥爵士音樂節臉書)

這個周末是勞工 節三天連假，芝加哥 地區有多場大型活動登場，包括最受歡迎的「芝加哥爵士音樂節」(Chicago Jazz Festival)、湖濱大道騎單車(Bike the Drive)等活動，將讓民眾、遊客的假期充實豐富。

芝加哥爵士音樂節：

8月31日到9月3日將在千禧公園(Millennium Park)的普立茲克音樂廳(Pritzker Pavilion)舉行，連續四天的免費節目，包括著名歌手與樂團Ron Carter、Foursight、Dianne Reeves等人都將參與演出，詳細演出內容、時間，可查詢官網：https://reurl.cc/GA7RMv。

北岸音樂節(North Coast Music Festival)：

9月1日到3日在SeatGeek Stadium(地址：7000 South Harlem Avenue. Bridgeview, IL)舉行，演出團體包括Marshmello、Zeds Dead、Flume，購票與演出詳情，可查詢：northcoastfestival.com。

湖濱大道騎單車：

9月3日全長30哩的湖濱大道，將從上午6時30分開始封閉，並僅允許自行車騎行，有意參加者可從大道上的五處交流點進入騎行，有意報名者，可到官網：bikethedrive.org。

西環區藝術嘉年華(West Loop Art Fest)：

9月2日至3日，在芝市西環區西富爾頓街(W Fulton St.)與北桑港蒙街(N. Sangamon St.)的街區推出，詳情：choosechicago.com/event/west-loop-art-fest/。