伊州臨時工 上班90天後須獲公司員工薪資

伊州州長普立茲克簽署新法，要求臨時工在一家公司上班90天後，就必須拿到與其他從事同類工作公司員工一樣的薪資。(pexels)

伊利諾州州長普立茲克日前簽署通過一項新法，將該州原來的臨時工服務法予以修正，新規要求職業仲介機構雇用的工人，在為公司工作90天後， 雇主就必需支付他們與類似工作公司員工相同的薪資。

此外，新法也讓臨時工更容易起訴雇主涉嫌違法的行為，過去僅限由州府勞工廳才能提出起訴，現在包括工人中心、工會等「利益相關方」也有資格對資方提出訴訟。這項修正案還加大了企業利用臨時工填補罷工人力的難度，此外，也要求人力仲介機構要替臨時工提供額外培訓，強化安全保護措施。

過去20年，住在芝加哥 西塞羅區(Cicero)查維斯(Brisa Chavez)一直通過職業介紹所找工作，她說，這些介紹所不太需要填寫太多文件，也不要求學歷，因此很多移民跟她一樣，習慣透過這些機構找工，然而在此同時，查維斯這類的臨時工，也更容易在工作場所受到虐待，

查維斯說，她這麼多年來，曾在工作上經歷過性騷擾、工資竊盜與辱罵，但為了養育小孩，她無法放棄工作，當過工廠包裝、操作機械等工人的查維斯說，她經常拿的是最低工資。她說，希望新法能夠使雇主對自己的行為負責，改變現行的不公正現象。

根據聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的估計，到2022年5月為止，伊州 有超過18.9萬人從事臨時工行業，美國人力資源協會表示，由於該行業流動率高，因此伊州全年從事臨時工作的總人數要比勞工統計局的數字高出許多，估計達到98萬4200人。

聯邦勞工部 數據顯示，伊州臨時工在2022年的平均時薪為21.39元，其中包括卡車司機等運輸、搬運材料工人的數量在伊州最多，比率幾乎一半，但這群人的時薪平均只有15.75元。

伊利諾大學公共衛生學院一份報告指出，2020年伊州運輸、搬運、工廠等行業的臨時工，薪資只有公司從事相同工作員工的72％到80％間。

在清潔與地面維護工作的臨時工，薪資則約為工資直接雇員的九成左右，不過，在平均基本工資較低的食品準備與服務行業，臨時工的收入是公司員工的106%。

芝加哥工人聯盟(Chicago Workers Collaborative)的執行主任佛勞斯托(Jose Frausto)說，許多透過職業介紹所找工作者，都是沒有證件的人，或是曾進過監獄者，他們很難直接受到公司聘雇，這也導致他們容易遭到剝削。

主導該法案的民主黨籍州眾議員岡薩雷斯(Edgar Gonzalez Jr.)與州參議員彼得斯(Robert Peters)說，新法通過是社區的巨大勝利，希望執行該法後，能夠改善這群覺得自己是二等工人的尊嚴與福利。