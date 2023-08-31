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大學數學與統計系畢業 伊州「薪情」最好

特派員黃惠玲／芝加哥報導
根據分析，在伊州主修數學與統計，於畢業三年後中位年薪最高。(pexels)
根據分析，在伊州主修數學與統計，於畢業三年後中位年薪最高。(pexels)

新學年開始，許多進入12年級的高中生也將開始緊鑼密鼓準備申請大學，一項針對伊利諾州大學主修科系畢業三年後薪資的分析報告，或可作為學生決定職業發展的參考。

從今年2月份起，全美超過12所醫學院、40所法學院選擇退出「美國新聞世界報導」年度大學排名，批評人士稱，眾所周知的這項大學排名體系，忽視了影響學生成功的許多品質指標，比如研究生就業率、課程學分轉換的是用性等。

儘管大學院校四年制目前仍未退出該排名，但如何找到未來申請學校的依據成為熱門議題，其中畢業薪資高低，尤其備受家長、學生關注。

從研究所的趨勢發展表明，要在大學與學術項目間，建立更可靠、更獨立的比較基礎，其中一個關鍵衡量標準，就是按照專業畫分的大學畢業生收入中位數目，的確，薪資的高低可以明確反映出科系在職場前景。

一般大學畢業生的收入確實比非大學畢業生高，但一些收入最低的專業，儘管持有大學學歷，工資仍然不夠維持基本生活，而且加上每個地方的經濟與工業發展各異，每一州行業的收入也有所差異。

EDsmart近日分析了美國教育部2020-21學年的數據，根據大學畢業三年後的收入中位，與伊州學位專業進行排名，列出一些該州大學提供的學位課程，以及畢業後的收入中位數目排名。

伊州最賺錢的大學專業前五名，分別是數學與統計(年薪9萬9815元)、工程物理(年薪9萬556元)、化學工程(年薪8萬5165元)、核子工程(年薪8萬3170元)、製造工程(年薪7萬7539元)。

另一方面，伊州最不賺錢的大學專業前五名，則分別是舞蹈科系(年薪2萬5046元)、傳播與新聞相關專業(年薪2萬9202元)、電影錄影與攝影藝術(年薪2萬9500元)、動物學/動物生物學(年薪2萬9746元)，還有就是修辭學與作曲學/寫作研究(年薪2萬9790元)。

在全國範圍內學習核子工程或成為該領域技術人員的畢業生，在離開學校三年後的收入中位高達10萬7804元，居所有科系之榜首；其次是生物數學、生物信息學與電腦生物學，年薪約9萬8074元；運營研究9萬6452元位居第三高，海洋運輸9萬4032元排第四，石油工程則以9萬3515元位居第五高。

伊州 教育部 石油

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