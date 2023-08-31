氣象預告 芝城早秋熱浪周末報到 重回華氏90度

上波熱浪 結束後，許多芝城人都以為即將迎來涼爽秋天，不過，氣象學家預測，新一波熱浪即將在本周末登場，預料9月1日(周五)氣溫將重新回到華氏90度，且這波高溫 ，可能至少持續到下周。

芝加哥 福斯新聞台氣象學家表示，這波的高溫天氣，不會向上周三、周四那樣炎熱，但會比往年同期的平均溫度高出15度左右，此外，新一波熱浪應該也不會打破記錄。

根據紀錄，2017年的9月20日到26日間，芝加哥地區連續七天創下高溫紀錄，當時每天溫度都達到92度或更高，這段期間也是芝加哥50年來第二次出現類似情形，六年前的這幾天，每天的最高溫都比平均溫度高出14到23度。在2017年以前，芝城的9月從未出現連續七天高溫超過90度的情況。

事實上，在1953年的9月1日、9月2日，以及1960年的9月7日，芝加哥都曾出現過華氏101度的歷史高溫。

福克斯氣象中心表示，依據氣候預測中心的長期溫度展望分析，芝城即將迎來早秋熱浪。從本周日到下周四的6到10天氣溫前景顯示，整體溫度將高於正常水瓶，這段時間氣溫飆升到遠遠超過平均的概率為8成到9成。

而在8到14天的氣溫展望中，初秋高溫的信號仍然很強，可以再次預期整體溫度將高於平均，概率在80％到100％間。

不喜歡高溫天氣的民眾也不要太過失望，因為根據往年平均，9月1日的均溫最高為80.2度，但到9月30日就降到69.8度，冷天最終還是會到來。