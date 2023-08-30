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更大更亮… 10年1次超級藍月亮 今晚芝城看得到

特派員黃惠玲／芝加哥報導
罕見超級藍月亮將在30日晚間出現。(艾德勒天文館推特)
罕見超級藍月亮將在30日晚間出現。(艾德勒天文館推特)

罕見的超級藍月亮將在30日(周三)晚間7時42分升起，在8時36分達到最佳觀看效果。雖然最飽滿的超級藍月亮大概只會出現一分鐘，不過，這個大滿月將可能持續好幾天掛天空。

根據芝加哥艾德勒天文館指出，30日的月亮有三個特色，它是滿月，也是超級月亮，同時又是藍月亮。

藍月亮並不是說大家會看到呈現「藍顏色」的月亮，而是指的是一個月中出現的第二個滿月，並不是真的月亮會成為藍色。不過，國家航空暨太空總署(NASA)說，如果大氣條件合適，月亮有機會變成藍色，「在極少數的情況下，如果空氣中的微小顆粒(通常是煙霧或灰塵)，會散射掉紅色波長的光，使月亮呈現藍色。」

超級月亮則是指滿月的軌道比平時更接近地球，因此看到天空中的月亮，會比平常更大更亮。

為何這次的超級藍月亮如此罕見？NASA解釋，一般情況下，有25％的機率滿月是超級月亮，但只有3％的滿月是藍月亮，超級藍月亮大約10年才會出現一次，也就是說，下次大家要看到超級藍月的話，要等到2037年才有機會。

艾德勒天文堂也提醒計畫觀看超級藍月亮，不要忘了看看土星，屆時土星將在滿月的右上方，假使使用高被雙筒望遠鏡或小型望遠鏡，甚至可以看到土星環。

下一個滿月將是9月29日，此外，芝加哥在9月20日到23日間，將會出現「芝加哥懸日」(Chicagohenge)的現象，根據天文館的說法，屆時剛好太陽升起與落下的角度，與芝市街道完美對齊，有意觀賞或拍攝者，可以到芝市千禧公園前街道一覽美景。

芝加哥 NASA 太空

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