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芝加哥台美商會雙十高爾夫球賽 圓滿落幕

芝加哥訊
芝加哥台美商會雙十高爾夫球賽圓滿落幕。（芝台美商會提供）
芝加哥台美商會雙十高爾夫球賽圓滿落幕。（芝台美商會提供）

芝加哥台美商會日前在芝加哥北郊舉行雙十盃高爾夫球聯誼賽，為此間僑學界慶雙十系列活動揭開序幕。經過將近五小時的競技，由王達、黃偉民、吳維邦、以及林俊志等四人組成的隊伍拿下男子組冠軍。

台美商會會長吳威陵、駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰、芝加哥華僑文教服務中心主任蔡季穎等70多人參加了球賽。20多輛高爾夫球車、球場中的旗桿均懸掛起中華民國國旗。

芝加哥台美商會會長吳威陵(右四)與多位歷屆會長，以及駐芝台北經文處處長類延峰(左...
芝加哥台美商會會長吳威陵(右四)與多位歷屆會長，以及駐芝台北經文處處長類延峰(左三)。（芝台美商會提供）

球賽由類延峰開球，吳威陵緊接在後揮桿；選手們四人一隊，互相切磋球藝，以球會友。類延峰肯定商會持續舉辦雙十高爾夫球賽，蔡季穎接著感謝台美商會支持參與各項活動。

吳威陵表示，民主自由價值非常重要，他感謝大家長期以來支持台灣、支持商會的活動，希望大家以後也能夠繼續熱愛家鄉、參與商會。

芝加哥台美商會會長吳威陵(左三)感謝駐芝台北經文處處長類延峰(右三)出席雙十高爾...
芝加哥台美商會會長吳威陵(左三)感謝駐芝台北經文處處長類延峰(右三)出席雙十高爾夫球賽。（芝台美商會提供）

他也邀請大家踴躍參加9月3日在芝城西郊威斯蒙高中禮堂(Westmont High School Auditorium)舉行的文化訪問團演出「讓世界聽見台灣」，這場演出由中華民國僑委會、芝加哥台美商會共同主辦，歡迎各界購票觀賞，票價分10元、20元與50元三種。

演出時間：9月3日晚間6時，演出地址：909 Oakwood Dr., Westmont, IL 60559，演出單位為「當代樂坊」，有意購票者，請電洽(312)203-3012。

芝加哥台美商會會長吳威陵(右)感謝駐芝台北經文處處長類延峰(左)出席雙十高爾夫球...
芝加哥台美商會會長吳威陵(右)感謝駐芝台北經文處處長類延峰(左)出席雙十高爾夫球賽。（芝台美商會提供）

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