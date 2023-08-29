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失竊起亞、現代車飆增 芝市提告車廠

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市府狀告起亞、現代車防盜不力。(Getty Images)
芝市府狀告起亞、現代車防盜不力。(Getty Images)

芝加哥市車輛盜竊與相關暴力事件激增，市長強森決定採取行動反擊，強森表示，市府已將韓國車廠起亞(Kia)與現代(Hyundai)告上庫克郡巡迴法院，指控這兩家車廠在美國銷售的汽車，未在各種車型中安裝符合行業標準的發動機防盜裝置，導致該市車輛盜竊、魯莽駕駛、財產損失以及一系列暴力犯罪急遽上升。

芝市府已經向法院地交訴狀，被告包括起亞美國公司、起亞總公司、現代汽車美國公司與現代汽車總公司，訴狀指出，這兩家車廠2011到2022年間於美國銷售的汽車，沒有配備「重要的防盜技術」，市府稱，幾乎其他汽車製造廠以及在其他海外國家銷售的起亞與現代車型均安裝了這種技術。

訴訟指控起亞、現代汽車在明知存在缺陷的情況下，仍向消費者保證汽車具有「先進的」安全功能，導致消費者受騙。

市府表示，社交媒體出現大量「起亞男孩挑戰」(Kia Boyz Challenge)視頻，鼓動觀者利用USB線或其他金屬物體非法啟動和盜竊缺陷車輛，這些影片出現後，該市起亞與現代汽車的失竊案件，從2022年上半年約500起，激增到2022年下半年8350多起，芝市府說，2023年的起亞與現代汽車失竊案，高占芝加哥所有失竊車輛的一半以上。

市府還提到，由於這些汽車屬於「入門級車型」，因此設計缺陷對於低收入人群的影響尤其嚴重。訴訟稱，製造商拒絕按市府要求提供足夠的方向盤鎖，還通過向消費者收取安全套件費用來占消費者便宜。

起亞汽車對此發表聲明稱：起亞將繼續採取行動幫助客戶，使犯罪份子更難使用社交媒體上流行的盜竊方法來偷竊某些車型，該公司已經向受到車輛失竊影響的顧客，提供一些額外的福利，此外，也已經通知超過300萬個這些車型的車主與租車者，他們可以獲得起亞開發的免費安全升級軟體。

現代汽車隨後也發布聲明表示，現代汽車致力採取全面行動，幫助因某些未配備按鈕點火裝置，以及發動機防盜裝置的車輛而受到損失的客戶與社區。現代稱，全美各地經銷商每天都在盡力增加安裝防盜軟體的數量，該車廠每周也都會向全國公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)報告安裝情況。

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