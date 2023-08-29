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芝白襪球場2球迷離奇中彈 區長李惠華震驚

特派員黃惠玲／芝加哥報導
根據白襪球隊公布的監視影片，圖中間區段2婦女中彈時，附近觀眾幾乎都不知道發生槍擊案。(白襪隊影片截圖)
根據白襪球隊公布的監視影片，圖中間區段2婦女中彈時，附近觀眾幾乎都不知道發生槍擊案。(白襪隊影片截圖)

位於華人聚居橋港區的芝加哥白襪球隊主球場「保證率球場」(Guaranteed Rate Field)，上周五晚上球賽進行期間發生一宗離奇槍擊案，兩名婦女觀眾坐在球場內觀賽時，突然被飛過的子彈擊中，其中一名婦女大腿受傷流血，另一名腹部擦傷，直到28日上午，警方調查人員仍不清楚這起槍擊案的子彈是來自球場外還是球場內。

根據芝加哥警方與白襪隊管理人員表示，由球場錄下的影片顯示，25日晚間7時30分左右，球場161區附近的觀眾遭子彈擊中，但未造成現場混亂。當天是白襪隊出戰奧克蘭運動家隊(Oakland Athletics)，槍擊案發生後，球賽並未叫停而仍舊繼續進行。

警方在槍擊發生數小時後發布聲明指出，一名42歲的婦女腿部中彈，被送往芝加哥大學醫學中心治療，情況良好，另一名女性腹部有子彈擦傷，不過該女子拒絕就醫。

白襪隊副總裁雷佛特(Scott Reifert)說，另一名觀眾在現場發現了一顆子彈，「這顆子彈剛好掉在其襯衫上」。

當天比賽在晚間9時左右結束，也就是槍擊案發後約90分鐘，當晚球場共有2萬1906名觀眾，被問及為何沒有疏散群眾，警方回應稱，「當時我們不覺得存在積極威脅」。白襪隊高層表示，這起事件不涉及任何形式的爭執或口角，球場的監視影片也沒有顯示槍擊案發生前，該區觀眾有發生任何異常。

雷佛特說，警方據報後立即到場，但經過球場解釋，他們明白槍擊事件並不是一次立即威脅。

白襪隊隨後發布了一段約一分鐘的影片，畫面顯示在坐滿觀眾的161區走道附近，有一群人首先站起來看向地面，然後有其他人也跟著看地面，這時有球迷叫來保安人員。影片顯示該座位區的大多數人都沒有意識到槍擊案，在兩名受害者中槍前，附近階梯上還有孩子在跳上跳下。

雷佛特說，球場內完全沒有槍聲，如有槍聲，那麼保全與警方的反應會大大不同。

槍擊案後，安全人員要求球場外的球迷離開，不過球賽仍然繼續進行，但球賽後的演唱節目則宣布「由於技術問題」而取消。

芝市長強森在槍擊案後表示，警察將盡一切努力確保人們安全。11區華裔區長李惠華對此事件感到震驚，她也要求與白襪隊會面，討論加強確保球迷在未來比賽中的安全。

槍擊 芝加哥 醫學

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