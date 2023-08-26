芝城雙十遊行 10月7日南華埠登場

芝加哥慶祝中華民國112年雙十慶典大遊行籌備委員會統籌項邦珍(前右二)宣布，10月7日將在南華埠舉辦遊行、升旗典禮、餐會迎接雙十。( 主辦方提供)

芝加哥 慶祝中華民國 112年雙十遊行籌備委員會表示，今年遊行將在10月7日下午1時，在南華埠 永活街登場。此外，遊行前會在中華會館前小廣場舉行升旗典禮，晚間則在南華埠萬濠餐廳推出國慶餐會。

籌委會日前在中華會館召開第一次會議，中華會館主席伍健生、董事長陳達偉、駐芝加哥臺北經文處處長類延峰、副處長洪中明，以及僑教中心主任蔡季與數十位僑社代表出席。

籌備會總統籌項邦珍表示，10月7日中午12時在中華會館外廣場舉行升旗禮、下午1時開始遊行，晚上6時在萬濠大酒樓舉行雙十餐會，希望大家踴躍參加。她表示，已經向芝加哥市府申請遊行許可證，中華會館與經文處也分別向政府官員、包括區長、伊州議員們發出邀請函。

項邦珍說，今年遊行花車一輛最低價是800元，當天遊行並邀請了華裔主播徐平擔任司儀；維持遊行秩序由前中華會館主席區一平及其團隊負責，有關聯絡芝加哥各大學台灣同學會，則由駐芝台北經文處教育組組長周慧宜負責。

有意參加雙十餐會者，每人費用40元，由於萬濠酒樓只能擺30桌，因此要訂席的團體及個人請儘早向中華會館報名，電話(312)225-6198。