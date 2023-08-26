伊州7月房價漲5.6％ 成交數降21.4%

伊州房市受到利率上升影響，成交比去年同期減少2成。(特派員黃惠玲／攝影)

根據伊利諾州房產仲介(Illinois Realtors)組織的最新數據，該州7月份的房屋銷售數比去年同期下降21.4%，房產市場學者表示，伊州 房市交易減少，主要因為房貸利率 偏高，導致之前以低利取得貸款的屋主惜售物件。

芝加哥伊利諾大學(UIC)房地產系主任麥克米蘭(Daniel McMillan)說，近期影響房市交易的主要因素，就是房貸利率居高不下，尤其在這波利率上漲前，許多屋主都拿到了偏低的房貸利率，因此原本有意要出售房屋的物業主，不願「放棄低利率」而釋出房產。

2023年7月份伊州有1萬9432套待售房屋，比2022年同期的2萬9774套減少了34.7%。由於庫存低，買家紛紛轉向尋找全新建物。全美7月的新建房屋銷售比6月份增長4.4%，更比去年同期增加了超過31％。這個數據顯示，儘管房貸成本高昂，房價 也在上漲，但購房者仍然渴望成為有屋族。

伊州7月份的房價中位數為28.5萬元，比去年同期高出5.6%。至於芝加哥都會區的7月份房價中位數為34萬元，比去年同期的32.3萬元上漲了5.3%。

麥克米倫表示，雖然房價仍比去年同期高，但預測未來三個月的房價將繼續下跌。

牽動房市主要因素的利率，未來將走向何方很難預料，根據房地美(Freddie Mac)的數據，2023年7月份的30年期固定房貸利率為6.84%，比6月份的6.71%微升。

芝加哥房地產經紀人協會(Chicago Association of Realtors)主席威爾(Sarah Ware)說，每年這個時候，通常房市會受到幾種因素影響，包括「學生貸款將從9月恢復支付」、「新學年開始以及員工重返辦公室」等，這些情況都讓買家、賣家都處於觀望態度。