報告：近7萬芝城居民 2021年無家可歸

一份最新報告指出，芝市2021年期間，約有6萬8440位民眾無家可歸。(芝加哥無家可歸聯盟臉書)

遊民 問題無疑已經成為全美許多大城市的隱憂，根據芝加哥 無家可歸聯盟(Chicago Coalition for the Homeless)24日發布的報告，2021年芝市有約6萬8440名無家可歸的流浪漢，比2020年增加了2829人。

報告指出，這些芝城 地區的遊民的居住方式也有所變化，其中露宿街頭或住在避難所的人數增加7985人，臨時寄宿在他人家中者則相對減少。

聯盟稱，大多數無家可歸者都是有色人種，受到種族主義的經濟、教育與住房影響，芝城非裔無家可歸人數最多，此外聯盟還發現，拉丁裔芝加哥居民無家可歸的因素，很多都與跟其他人合租房子有關。此外，大多數無家可歸的家庭，以及24歲及以下無人陪伴的年輕人，也傾向於暫時與別人住在一起。

這項報告主要配合芝市長強森「讓芝加哥人回家」(Bring Chicago Home)計畫而發布，強森提案提高超過百萬元房價的轉讓稅，藉此籌集資金來解決遊民問題。

49歲的遊民羅傑斯(Brian Rodgers)說，今年1月以來，他參加了一項重返社會的計畫，該項目主要幫助曾進過監獄者提供長期住房與支持服務，他說，自己在過去15年間，曾住過街上、汽車、廢棄建築物、避難所等地點，也曾與他人合住，「這些經驗非常坎坷，導致自己胡思亂想」，他說，如果不採取任何措施，取得一定的資金解決住房，相信這個族群的問題將越來越大。

值得留意的是，這項報告還沒有包括過去一年來湧入芝加哥的上萬名來自中美洲、南美洲的移民，其中許多人仍睡在警察局、街頭或臨時避難所。因此明年芝城遊民的人數，很有可能往上飆升。

芝市府方面的統計，暫不包括與他人同住者的話，2023年該市每個晚上約有6139人無家可歸，比去年同期的3875人大幅提高，而這些增加的遊民中，包括2196名尋求庇護的移民。

聯盟報告指出，芝市獲得遊民服務的人數，從2021年的2萬7913人增加到2022年的3萬6878人。