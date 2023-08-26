解遊民危機 芝擬大漲豪宅轉讓稅

芝市市長強森提案，計畫調漲房價超過百萬元的住宅單位轉讓稅。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 市市長強森本周提出一項新計畫，旨在把芝城 住宅房產轉讓稅的現行平頭式徵收標準，改成「三段式稅率」，根據草案，芝市房屋成交價格低於100萬元的物件，房產轉讓稅率將調降，100萬到150萬元間的房產稅率則提高兩倍，成交價高於150萬元的住宅房屋轉讓稅率，將比現行大幅增長四倍。

雖然新法僅向高於100萬的額外金額部分徵收更高的稅率，但強森此舉仍遭不少反對人士批「變相劫富濟貧」。

強森說，實施這項新稅制所帶來的額外稅收，將投入到「讓芝加哥人回家」(Bring Chicago Home)計畫，以解決無家可歸的遊民問題。

該方案將在9月份提交市議會，初步預計議會將在10月份投票 決定是否將把這項改革方案，列入明年3月舉行的初選全民公投選項，然後由選民選票來定奪是否支持或拒絕這項新稅制。

此提案之前僅計畫把房產轉讓稅分成兩級，那就是100萬以下的房產徵收0.75%的轉讓稅，100萬元以上的房產則徵收2.65%的稅，目前芝市採取所有房產交易都一律徵收0.75%的轉讓稅。

強森的最新方案，推翻了初期的兩級制，而改成三段式稅率，而且改採「邊際稅率」，也就是說只有高於100萬的額外金額，才需繳交更高的稅率。這也意味著，房屋成交價99萬元的屋主，與房屋成交價101萬的屋主所繳納的稅款，並不會有太大差距。

新提案規定，低於100萬元的房產，業主的轉讓稅將降到0.6%，價格在100萬到150萬間的房屋，轉讓稅將提高到2％，150萬元以上的房屋，轉讓稅則增加到3％。根據強森團隊的信息，低於100萬元的房產轉讓稅調低，芝城96％的房產銷售都會受惠，這項新稅率將依據通貨膨脹率每年進行調整。

如果此案獲得議會投票通過，也順利從全民公投取得支持，估計市府財庫將可拿到超過1億元的稅收。

芝加哥無家可歸聯盟(Chicago Coalition for the Homeless)負責人、「讓芝加哥人回家」組織成員卡拉‧強森(Carla Johnson)肯定了市長的提案，「既能帶來解決無家可歸危機的收入，又可以明智安排資金的使用。」