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5華人社團芝城聯合野餐 逾600人共襄盛舉

芝加哥訊
美亞、芝加哥人藝團、美國亞裔領袖聯盟、廣州協會與東北華人協會共同主辦的野餐會，吸引600多人參與。（主辦方提供）
美亞、芝加哥人藝團、美國亞裔領袖聯盟、廣州協會與東北華人協會共同主辦的野餐會，吸引600多人參與。（主辦方提供）

由美亞亞裔健康聯盟、芝加哥人民藝術團、美國亞裔領袖聯盟、芝加哥廣州協會、東北華人協會五大社團聯合舉辦的野餐會，日前在芝城西郊的Ty Warner公園推出，吸引600多人到場共襄盛舉。

包括中國駐芝加哥總領事館總領事趙建，伊州福利廳廳長侯炳文等人都出席了活動。美亞健康協會主任劉紅首先代表主辦方致詞表示，非常感謝大家的踴躍參與。美國亞裔領袖聯盟會長丘超輝、芝加哥人民藝術團團長暨東北華協會會長劉燁、廣州協會會長勞潔梅等主辦負責人也陸續致詞歡迎大家到來。

美亞、芝加哥人藝團、美國亞裔領袖聯盟、廣州協會與東北華人協會共同主辦的野餐會，吸...
美亞、芝加哥人藝團、美國亞裔領袖聯盟、廣州協會與東北華人協會共同主辦的野餐會，吸引600多人參與。（主辦方提供）

趙建表示，他感謝各協會對領館的支持，並贊揚各協會為華人社區發展建設作出了重要貢獻，並期待大家為促進社區繁榮，為促進中美兩國人民的友誼作出更多貢獻。侯炳文說，美亞健康協會多年來積極爭取政府資源、造福亞裔社區，非常令人讚佩，她也鼓勵華人多多參政。

主辦單位準備了盒飯、水果，還有多達七隻的烤乳豬，讓與會者大飽口福。此外也安排了豐富的表演節目，包括舞蹈「梨園舊夢」、小合唱「月之故鄉」、二重唱「小拜年」、保健舞、服裝秀等，精彩紛呈。

亞裔 芝加哥 華人

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