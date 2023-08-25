西北：全美千萬人從未陽性 卻患長新冠

西北大學醫學院神經科醫生科拉爾尼克(左)表示，全美約有1000萬人新冠檢測陰性，卻出現長新冠症狀。（西北大學醫學中心官網）

西北大學醫學 中心一項最新研究顯示，全美約有1000萬人在接受新冠病毒檢測 時呈現陰性，但最終卻出現了長新冠症狀。

30名遭遇上述情況的患者，參加了西北大學醫學中心的研究，其中一名患者易卜拉欣(Imani Ibrahim)說，2020年3月，也就是疫情大流行開始時，「我一直聞到一股強烈的菸味」，幾周後她失去了味覺與嗅覺，「我以為自己得了新冠，但反覆接受檢測，結果卻一直是陰性」。

之後易卜拉欣說，自己的症狀逐漸惡化，「我開始感到疲勞，還有偏頭痛，還會忘記自己說過的話」，但她仍然測不到病毒陽性。直到當年的9月，醫生檢測她的COVID抗體時，才發現自己感染過新冠，糟糕的是直到現在，她的味覺與嗅覺仍然時好時壞。

西北大學醫學中心傳染病與神經病學科主任科拉爾尼克(Igor Koralnik)說，新冠疫情爆發的第一年，受限於檢測資源有限，約1000萬人接觸了SARS-CoV-s的病毒，也感染了COVID-19，但這群人當時因為無法及時接受檢測，導致從來沒有檢測出陽性，所以他們以為自己並未感染過新冠病毒。

他表示，提供後新冠治療的診所，不應該要求診者提供COVID-19檢測陽性，才同意給予長新冠治療服務。他說，這些人因為沒有陽性證明，而遭到醫療機構拒絕，甚至汙名化。

他表示，醫療人員需要更多的研究，來確定什麼導致了長新冠，以及如何有效予以治療，他說，從疫情爆發至今，西北大學的醫學中心已經至少治療了2100多名長新冠患者。

科拉爾尼克說，大約三分之一的COVID-19倖存者患有長新冠，目前這已經成為美國第三大神經系統疾病，僅次於緊張型頭痛和偏頭痛，他說，長新冠對患者的生活質量產生了顯著的不利影響，還有大約100萬人因此無法工作而失業。

長新冠沒有正式的臨床定義，但它通常是指感染後持續四周或更長時間的症狀。長新冠的主要神經系統症狀包括：思考、集中注意力或記憶出現困難(有時稱為腦霧)、頭痛、睡眠問題、頭暈、針刺般的感覺，以及對氣味或味道出現變化。