百利芝市臨時賭場 勞工節後開業 可望營運3年

麥蒂納廟臨時賭場預計在勞工節後開業，圖為賭場內新建的大型圓環酒吧。(百利賭場官網)

籌備多時的百利(Bally's)集團芝市臨時賭場，有望在勞工節後開幕營業。根據伊利諾州博弈委員會(Illinois Gaming Board)表示，相關監管人員將在9月5日檢查位於芝市河北區(River North)「麥蒂納廟」(Medinah Temple)臨時賭場的運營狀況，接著在9月6日、7日實地監督賭場大廳的賭博活動，走完這些流程，很有可能該座賭場將在9月9日對外公開營業。

根據伊州 州長普立茲克2019年簽署的賭場擴大營運法案中列出的賭場開業時間表，位於600 N. Wabash St.的百利臨時賭場，很可能在9月9日周末向公眾開放。公開營運的前提是百利必須通過伊州博弈委員會負責人弗魯其特(Marcus Fruchter)的審核，他擁有頒發臨時經營許可證的最終決定權。

麥蒂納廟臨時賭場預計在勞工節後開業。(百利賭場官網)

博弈委員會發言人考夫曼(Beth Kaufman)表示，根據運營評估、審計與現場試行賭博的結果，弗魯其特將決定是否允許「麥蒂納廟」經營博弈。

消息指出，百利集團的高管們在本月稍早的季度會議中提到，將爭取「麥蒂納廟」在9月份開業，比原先預定的8月中旬略有推遲。

麥蒂納廟位於之市中心俄亥俄街(Ohio St.)到安大略街(Ontario St.)間的瓦伯許街(Wabash St.)上，建物已經有111年歷史，翻修為賭場後，將配備約750台老虎機以及50台賭桌遊戲。百利預估到今年年底，該臨時賭場的每月利潤 可達到350萬到500萬，到2024年時，整年利潤將達到6000萬。

在百利芝加哥 賭場興建完工前，位於芝市中心的臨時賭場將最多可能營運三年，位於芝加哥論壇報印刷工廠的百利全新賭場。預計在2026年開幕，總投資達17億的該項目，將包括賭場、一座可容納3000人的劇院、沉浸式的展覽館、瀕河步道、人行天橋，以及有500間客房的酒店大樓、一座戶外公園、露天音樂場所，還有具大型游泳池的水療中心、健身房等，此外，還有六家餐廳、咖啡廳以美食廣場。

該賭場預計推出3400台老虎機及170張賭桌，百利公司預計該項目每年將增加6000個工作機會，包括3000多個建築工作崗位及3000個賭場永久職位。