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南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

芝華埠百佳超市大火 交通一度受阻 外牆畫作受損

特派員黃惠玲／芝加哥報導
百佳超市23日清晨發生大火，滿地都是消防隊留下的滅火泡沫。（消防局提供）
百佳超市23日清晨發生大火，滿地都是消防隊留下的滅火泡沫。（消防局提供）

芝城華埠百佳超市23日清晨發生大火，消防隊一度因為該建築物的混凝土屋頂而很難撲滅火勢，後經芝市建物局協助才得以進入，火勢在早上6時45分左右撲滅，起火原因仍在調查中。

百佳超市23日清晨發生大火。（消防局提供）
百佳超市23日清晨發生大火。（消防局提供）

消防局指出，火災發生在凌晨3時30分左右，地點在華埠圖書館旁，也就是永活街夾亞珠街(Archer Ave.)街口附近的百佳超市，當時濃煙與大火從建物竄出。消防局表示，救災過程中幸而未出現消防員因高溫而疲勞的報告。火災中也沒有人員傷亡。

消防隊說，這棟一層樓的建物，由於屋頂是用混凝土蓋的，因此他們在滅火時曾一度遭遇困難，此外，該建物兩側沒有任何窗戶，因此通風問題也帶來挑戰，後來市府建物局的專門人員到場協助把牆壁鑿開，以利消防人員進入。

百佳超市23日清晨發生大火，外牆畫作受到相當毀損。（消防局提供）
百佳超市23日清晨發生大火，外牆畫作受到相當毀損。（消防局提供）

百佳超市西側外牆，由青年藝術家「畫圖男」陳英傑創作的「龍游四季走天下」大幅畫作，也在消防員滅火過程中受到相當損害。

消防局表示，上午6時45分左右，大火已經撲滅，起火原因正在調查中。目前介於永活街與普林斯頓街 間的亞珠街暫時關閉。

百佳超市23日清晨發生大火。（消防局提供）
百佳超市23日清晨發生大火。（消防局提供）

近三年來，華埠商圈至少發生三宗大火，其中百佳超市對街的「芝城食品」超市，2020年9月1日晚間8時左右也發生過大火，火災當時剛好是超市打烊時間，幸無人傷亡，這家超市也因此結束在華埠廣場的營業。

去年11月13日，華埠永活街夾23街附近的一棟三層樓建物突然發生大火，這棟建築一樓為藥材公司，二、三樓則有駕駛學校、律師事務所，由於大火猛烈，建物東主後來決定放棄整修，直接推倒重建。

華埠 芝城 高溫

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