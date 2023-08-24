我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

華氏115度… 芝高溫預警 延後開學、停戶外課

特派員黃惠玲／芝加哥報導
國家氣象局向芝加哥地區發布到24日晚間8時的高溫警報，市府也在高速公路旁以大型電子告示牌提醒民眾防暑熱。（特派員黃惠玲／攝影）
國家氣象局向芝加哥地區發布到24日晚間8時的高溫警報，市府也在高速公路旁以大型電子告示牌提醒民眾防暑熱。（特派員黃惠玲／攝影）

國家氣象局對芝加哥地區發出「高溫預警」，該預警從23日上午11時一直持續到24日晚間8時；甫開學的芝加哥公校隨即宣布，所有體育課都必須轉移到室內進行，且每間教室都至少要有一台窗型冷氣；芝西郊學區也因為考慮高溫影響健康，因此將原訂23日的開學日往後延至25日。

國家氣象局表示，23日上午11時到24日晚間8時，庫克郡均籠罩在高溫預警範圍，體感溫度的炎熱指數預計將達到華氏115度，高溫加上入夜後令人窒息的氣溫，將造成健康威脅，尤其是針對老年人已經一些有長期病的患者。

國家氣象局對芝加哥地區發出高溫預警。(國家氣象局官網)
國家氣象局對芝加哥地區發出高溫預警。(國家氣象局官網)

庫克郡府一早也透過簡訊發送警告給所有居民，並鼓勵家中沒有冷氣設備者，前往避暑中心，地點：cookgov.me/coolingcenters

芝加哥市府23日一早也宣布，全市所有避暑中心的開放時間，延長到晚間7時，讓有需要的民眾可以有地方躲避高溫。

芝市公校系統(CPS)要求所有教室必須有冷氣，並準備了額外的窗型冷氣提供各校緊急安裝。CPS並鼓勵學生攜帶水瓶到校，以便隨時補充水分。學校也要求關閉頂燈以及教室內未使用的電子與電器設備，管理人員也會密切注意服用某些藥物的學生，確保他們保持水分攝取。

市府提醒家有耆老或長期病患者的居民，務必記得檢查他們居住地點的冷氣是否打開、是否運作正常，如有需要可隨時撥打311求助。

Downers Grove Grade School學區58宣布，考慮高溫來襲影響師生健康，因此決定把開學日延後到25日，學區總監拉塞爾(Kevin Russell)向家長發出公開信稱，「我們的教室與學校大部分區域，都沒有配置冷氣或現代化的空調系統，而極端天氣很有可能帶來重大健康問題，因此決定推遲兩天開學，以為有效教學提供更好的環境」。

西郊格林埃林市(Glen Ellyn)的格倫巴德高中(Glenbard High School)美式足球隊，則改成清晨5時訓練，其他球隊則均改到室內練習。里昂(Lyons)高中學區204以及林土(Woodland)高中學區則表示，周三、周四將提早下課。

高溫 學區 芝加哥

上一則

洪災誤稱漏水 華府急救單位溝通不良釀禍 10狗成犧牲品

延伸閱讀

危險高溫預警 芝城今明兩天體感溫度將達華氏115度

危險高溫預警 芝城今明兩天體感溫度將達華氏115度
爾灣首家公立中英雙語小學 開幕剪綵

爾灣首家公立中英雙語小學 開幕剪綵
小學生在校車上開槍 嚇壞社區

小學生在校車上開槍 嚇壞社區
26州學區「搶老師」開出福利：1周只要上課4天

26州學區「搶老師」開出福利：1周只要上課4天

熱門新聞

美國德州一名11歲女孩日前獨自在家中遭到性侵勒斃，死前曾傳訊警告父親有人在敲門。（影片截圖）

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

2023-08-17 12:25
華人黃彥銘出差工作突發中風被直升機緊急送往醫院。（取自Gofundme）

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

2023-08-19 19:49
美國夏威夷州茂宜島野火燒毀拉海納鎮，但網路上瘋傳的照片卻顯示，有棟紅色屋頂的房子毫髮無傷，跟周圍廢墟成了鮮明對比。（Getty Images）

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

2023-08-22 07:37
夏威夷州的入侵草種大部分來自非洲，當初引入作為牲口的牧草，並不知道幾十年後會成為危險。這些草種耐旱、能夠侵入複雜的地形跟逐漸消滅當地的物種，在美國西部也同樣是越來越大的威脅。（Getty Images）

夏威夷茂宜島災難性野火 「意想不到的禍根」竟在幾十年前種下

2023-08-18 07:29
UPS送貨司機年薪即將調升到17萬元。(路透)

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

2023-08-16 10:07
新罕布夏州熱門景點弗蘭科尼亞瀑布(Franconia Falls)下的溪流。(美聯社)

全家同遊新罕布夏熱門瀑布景點 母為救失足兒子溺水亡

2023-08-16 16:42

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓

年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓
3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀

3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹