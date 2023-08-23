芝加哥僑學界新年晚會總幹事 陳莎莎接棒
大芝加哥地區僑學各界新年晚會日前舉行新舊總幹事交接暨感謝餐會，第39屆總幹事孫序彰功成身退，從1984年至今從不缺席這場芝城盛事的陳莎莎出任新一屆總幹事，陳莎莎表示，明年龍年新年晚會將在2月17日於芝市區希爾頓酒店舉行，希望工作團隊與僑社繼續大力支持，共同迎接這項傳統活動邁入40歲。
當天出席交接儀式與餐會的嘉賓。包括駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰、副組長黃亦龍、芝加哥僑教中心主任蔡季穎、中華會館主席伍健生與董事長陳達偉等30多人。
孫序璋說，上一屆的晚會雖然成本飆升，但在前任駐芝經文處處長姜森協助爭取到多家台商企業贊助下，打平開銷與支出，他除了感謝所有工作人員的辛勞付出，也對去年踴躍購票的500位人士致謝。他也承諾將盡全力協助新總幹事推動2024年的新年晚會各項工作。
中華會館主席伍健生說，這場大型活動展現了南北華埠與僑學界的合作成果。類延峰則肯定新年晚會近40年來無論面臨經費、人力、籌備工作等難關，都一一克服完成任務的輝煌紀錄，他表示，會全力支持新一屆的晚會。蔡季穎也接著表示，僑委會將持續的支持贊助晚會。
陳莎莎隨後在類延峰監交下，從孫序彰手中接下會長印信，她說，從1984年新年晚會出登場到今年第39屆的晚會，她年年都到場參加、從未缺席，這次接下重任，非常需要大家的繼續力挺，尤其明年場地費用又將調升25％，籌備工作也將面臨更大考驗，適時調整餐劵價格，吸引更多美中地區僑胞、留學生參與，都將是籌備會列入的考慮選項。
上一則
喬州青少年性別激素治療禁令 法官叫停
下一則
FB留言