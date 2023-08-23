芝加哥僑學界新年晚會總幹事 陳莎莎接棒

第40屆大芝加哥僑學界新年晚會總幹事陳莎莎(前排左四)表示，龍年晚會將在明年2月17日於芝市希爾頓酒店舉行。（特派員黃惠玲／攝影）

大芝加哥 地區僑學各界新年晚會日前舉行新舊總幹事交接暨感謝餐會，第39屆總幹事孫序彰功成身退，從1984年至今從不缺席這場芝城 盛事的陳莎莎出任新一屆總幹事，陳莎莎表示，明年龍年新年晚會將在2月17日於芝市區希爾頓酒店舉行，希望工作團隊與僑社繼續大力支持，共同迎接這項傳統活動邁入40歲。

當天出席交接儀式與餐會的嘉賓。包括駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰、副組長黃亦龍、芝加哥僑教中心主任蔡季穎、中華會館主席伍健生與董事長陳達偉等30多人。

孫序璋說，上一屆的晚會雖然成本飆升，但在前任駐芝經文處處長姜森協助爭取到多家台商企業贊助下，打平開銷與支出，他除了感謝所有工作人員的辛勞付出，也對去年踴躍購票的500位人士致謝。他也承諾將盡全力協助新總幹事推動2024年的新年晚會各項工作。

中華會館主席伍健生說，這場大型活動展現了南北華埠 與僑學界的合作成果。類延峰則肯定新年晚會近40年來無論面臨經費、人力、籌備工作等難關，都一一克服完成任務的輝煌紀錄，他表示，會全力支持新一屆的晚會。蔡季穎也接著表示，僑委會將持續的支持贊助晚會。

陳莎莎隨後在類延峰監交下，從孫序彰手中接下會長印信，她說，從1984年新年晚會出登場到今年第39屆的晚會，她年年都到場參加、從未缺席，這次接下重任，非常需要大家的繼續力挺，尤其明年場地費用又將調升25％，籌備工作也將面臨更大考驗，適時調整餐劵價格，吸引更多美中地區僑胞、留學生參與，都將是籌備會列入的考慮選項。